Dia do Cérebro: live gratuita aborda prevenção para uma geração ansiosa

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O envelhecimento da população é um fenômeno global que desafia especialistas. Entretanto, adotar medidas preventivas desde cedo pode fazer a diferença na busca por qualidade de vida, bem-estar e saúde mental. Nesse contexto, a Federação Mundial de Neurologia (WFN), em parceria com o Método Supera, realiza nesta terça-feira (22/7), Dia Mundial do Cérebro, a live “Saúde do cérebro para todas as idades”.

A iniciativa, gratuita e aberta ao público, será transmitida pelo canal do Método Supera no YouTube, a partir das 19h30. Com mediação do relações-públicas do Supera, Luiz Moraes, a ação contará com a participação de neurologistas, pediatras e especialistas em saúde mental, que destacarão como a estimulação cognitiva pode ajudar a manter o cérebro ativo em todas as fases da vida. O debate também trará orientações sobre questões atuais que envolvem a relação entre pais, filhos e educadores: como estimular o cérebro das crianças desde cedo, prevenindo o desenvolvimento de uma geração ansiosa.

O Supera é um método de estimulação cognitiva voltado para pessoas de todas as idades. As atividades estimulam o cérebro de forma lúdica e eficaz. Durante o processo, os participantes utilizam ferramentas como o ábaco, jogos de tabuleiro, jogos online, livros de exercícios, neuróbicas e dinâmicas em grupo.

Com a prática, desenvolvem-se habilidades como foco, memória, atenção, raciocínio lógico, autoestima, entre outras. Os benefícios se refletem em diversas áreas da vida: melhor desempenho escolar para as crianças, mais produtividade no trabalho para os adultos e, para os idosos, maior autonomia, longevidade ativa e prevenção de doenças neurodegenerativas.



Confira a programação:

22 de julho - 19h30 | Abertura

Contexto mundial, cultura da prevenção e diretrizes da OMS e ONU

• Gisele Sampaio Silva – neurologista, professora livre-docente de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo e Head Clinical Trialist em Neurologia no Hospital Israelita Albert Einstein.

Fatores de proteção e saúde do cérebro em todas as idades. Importância da estimulação cognitiva

• Sônia Maria Dozzi Brucki – neurologista, coordenadora do GNCC – Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HCFMUSP.

Geração ansiosa: cuidados com o cérebro infantil

• Daniel Becker – pediatra, sanitarista, escritor e palestrante.

Serviço

Saúde do cérebro para todas as idades