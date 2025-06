Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Natura acaba de lançar um teste olfativo que pode indicar eventuais sintomas iniciais de doenças neurodegenerativas. Os aromas serão distribuídos na revista da marca e vão funcionar como ferramenta de triagem para identificar possíveis sinais de enfermidades como Alzheimer e Parkinson. A ação será conduzida com o apoio da rede de consultoras de beleza, que desempenham papel central na distribuição e aplicação do teste.

A iniciativa pioneira começará a ser implementada como um piloto em Minas Gerais. De acordo a empresa, o projeto deve impactar 20 mil consultoras da marca no estado. A expectativa é que o projeto seja expandido para as revistas da marca em todo o país.

Dentro da revista, 20 fragrâncias incomuns para publicações de perfumaria — como bacon, queijo, gasolina e naftalina — serão apresentadas ao lado de um questionário com 20 perguntas, que convidam as leitoras a refletirem sobre sua capacidade olfativa. A ideia é que consultoras e consumidoras interajam com o conteúdo, testem seus sentidos e fiquem atentas a qualquer mudança perceptível no olfato.

Caso a pessoa identifique alterações ou dificuldade em perceber determinados cheiros, a orientação é acompanhar a frequência desses sinais. Se a frequência for alta, as mulheres serão encaminhadas para um diagnóstico mais completo, conduzido pela NoAr Health – parceira do projeto – em colaboração com as prefeituras locais.

A tecnologia utilizada nos testes complementares combina avaliações olfativas e cognitivas e é 100% automatizada, o que facilita sua aplicação mesmo em localidades com menor estrutura médica.O diagnóstico complementar será oferecido gratuitamente, em parceria do projeto com as prefeituras locais. A ideia é que esse atendimento aconteça em espaços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo acesso amplo à população.

A proposta parte de um dado preocupante: segundo estudos, alterações no olfato podem ser um dos primeiros sintomas de doenças neurodegenerativas. Esses sinais surgem com frequência anos antes de sintomas mais conhecidos, como perda de memória ou dificuldades motoras. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que apenas 10% dos casos são diagnosticados. E, entre os pacientes, cerca de 70% são mulheres.

“A Revista Natura chega hoje a mais de 1,6 milhão de Consultoras em todo o país, e estimamos que cada edição passa pelas mãos de 10 a 30 mulheres. Imagine o potencial que temos de oferecer a elas uma oportunidade real de cuidar da saúde e do bem-estar”, destaca a vice-presidente de marketing e líder de pesquisa e desenvolvimento da Natura e Avon, Tatiana Ponce.