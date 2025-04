Base Fluida HD Natura Una: A queridinha da internet vale o hype?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você está no lado beauty da internet, com certeza já ouviu falar da Base Fluida HD Natura Una. Ela viralizou nas redes sociais prometendo alta cobertura, ação antissinais e um acabamento de alta definição. Mas será que ela entrega tudo isso? O Estado de Minas recebeu o produto e conta tudo sobre a base!

Com uma textura bem líquida – como um sérum–, a base é fácil de espalhar. O acabamento glow deixa a pele viçosa e natural. Mas não se engane. Apesar da leveza, o produto entrega alta cobertura e permite a construção de camadas finas, que se adaptam bem à pele.

Quem tem pele oleosa vai precisar selar com um pó, especialmente na zona T. Ela também não seca completamente, o que deixa a pele com aquele viço bonito e natural, mas pode acumular em rugas e linhas finas.

Um ponto de atenção é o cheiro forte. Embora o aroma seja agradável e sofisticado, pode ser um problema para pessoas com sensibilidade ou alergias. No entanto, o cheiro tende a desaparecer após a aplicação.

A base vem em um sistema de pump, o que facilita o uso, mas pode não agradar a todos os públicos. A melhor forma de aplicação é depositando o produto no dorso da mão, numa plaquinha ou direto no pincel. O uso de esponjas não é recomendado, já que elas absorvem muito produto, diminuindo o rendimento.

Alta cobertura e boa durabilidade

A Base Fluida HD se comporta bem ao longo do dia. Sua fórmula é resistente à água e ao suor, tornando-se uma boa aliada para dias quentes ou de longa duração.

Cores da Base Fluida HD de Natura Una Reprodução / Natura

A textura não seca totalmente, então o ideal é finalizar com pó para prolongar a durabilidade e evitar brilho excessivo, especialmente em peles mistas a oleosas. Mesmo selada, o viço da pele continua visível.

Sustentabilidade e diversidade de tons

Um diferencial da base é sua embalagem reutilizável. A Natura optou por separar o tubo de 30 ml da embalagem com pump, que pode ser recarregada com refil, reduzindo a produção de lixo plástico não reciclável.

No quesito representatividade, a base oferece 24 tonalidades, com boa distribuição entre tons claros, médios e escuros, atendendo a diversidade da pele brasileira.

O que tem na fórmula?

A fórmula traz ativos como jojobas esters, extrato de café robusta e vitamina E (tocopheryl acetate e tocopherol), que atuam na hidratação e ação antissinais. Além disso, glicerina e biosaccharide gum-3 ajudam na manutenção da barreira cutânea, com ação calmante e hidratante.

Outros destaques são Glicerina, Jojoba Esters, Coffea Robusta Seed Extract, Solanum Lycopersicum (tomate) – antioxidante natural, Biosaccharide Gum-2 e 3 – ação calmante, Vitamina E – proteção contra radicais livres.

Já os filtros solares e silicones presentes ajudam na fixação e sensorial suave, garantindo aquele efeito “segunda pele”.

Apesar de ter ingredientes de skincare, vale destacar que ainda se trata de uma maquiagem. Por isso, lembre-se de retirá-la antes de dormir.

Vale a pena?

A Base Fluida HD da Natura Una é uma base que entrega o que promete: cobertura poderosa com acabamento natural, textura confortável e durabilidade. A proposta sustentável da embalagem e a composição com ativos de skincare são pontos que reforçam seu diferencial.

Ideal para quem busca performance com consciência e não se incomoda com fragrância marcante. Com bom custo-benefício frente às concorrentes do mercado, a base da Natura tem tudo para continuar sendo uma das queridinhas do momento.

No mercado nacional, a Base Fluida HD se posiciona como uma opção de alto desempenho com preço competitivo. O conjunto da base com a embalagem pump custa R$ 159,00, enquanto o refil sai por R$ 104,90.

Existem outras opções com propostas semelhantes com preços que variam. Veja algumas indicações: