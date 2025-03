Lábios de Kylie Jenner: gloss promete hidratação e brilho espelhado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Famosa pelos lábios carnudos, Kylie Jenner deu seu primeiro passo no mundo da maquiagem lançando seus famosos glosses. Agora, ela lançou um novo produto que promete mais do que uma boca volumosa, mas uma hidratação poderosa.

O Estado de Minas testou o gloss labial Supple Kiss Lip Glaze, da Kylie Cosmetics, e conta se vale a pena comprar a novidade.

Por dentro das tendências

Cores do Supple Kiss Lip Glaze da Kylie Cosmetics Reprodução / Instagram

O gloss labial Supple Kiss Lip Glaze, da Kylie Cosmetics, segue uma tendência de trazer o cuidado para a pele para a make. Além dos ativos de skincare, a diferença do novo produto é o tipo de brilho. Enquanto o primeiro gloss lançado pela influenciadora era uma “bomba de glitter”, a novidade tem um brilho espelhado, que está em alta no mundo da maquiagem.

Ao todo, são seis opções de cores, que são delicadas e modernas, proporcionando desde um visual mais discreto até um toque de cor vibrante, sexy e sofisticado. Cada cor complementa o efeito hidratante e volumizador do gloss, mantendo os lábios com brilho espelhado, sem partículas de glitter e com um acabamento impecável.

Swatches das cores do Supple Kiss Lip Glaze da Kylie Cosmetics Reprodução / Instagram

Nude Kiss: bege rosado claro;

All Your: rosa pêssego quente (cor testada pela reportagem);

Lover Girl: tom framboesa;

Like Magic: transparente com pérola de diamante, trazendo um brilho cintilante e sem cor;

Rose Bloom: nude rosado.

Todas as cores têm um efeito volumizador dos lábios, sem nenhum tipo de ardência, o que deixa o produto mais moderno.

Conforto e performance

A fórmula do Supple Kiss Lip Glaze entrega não só brilho, mas também uma experiência confortável e duradoura para os lábios.

O grande destaque desse gloss é que não forma babinha e não escorre, algo que muitos glosses acabam fazendo. Sua durabilidade também é surpreendente, principalmente para um gloss, mantendo o efeito por várias horas, mesmo ao comer. O fato de não ter partículas de glitter dá uma sensação mais agradável na hora da aplicação. A textura é leve e não pegajosa.

A marca promete hidratação por 12 horas. Mas atenção: o efeito hidratante realmente existe, mas é leve e não substitui o lip care. Ele complementa a hidratação, deixando os lábios suaves e bem cuidados. Além disso, esse gloss é perfeito para criar efeitos volumosos nos lábios, especialmente quando combinado com outros produtos, como lip combos e lápis labiais, criando um visual plump e irresistível.

Análise da fórmula

A fórmula é enriquecida com óleos naturais como o óleo de semente de girassol (Helianthus Annuus), o óleo de argan (Argania Spinosa Kernel Oil) e o óleo de calêndula (Calendula Officinalis Flower Oil). Esses ingredientes são conhecidos por suas propriedades hidratantes e calmantes, ajudando a manter os lábios suaves e bem cuidados ao longo do dia, sem ressecar ou desconforto.

Um dos maiores chamarizes do produto é a tecnologia Bouncy-Wrap, que cria uma camada gelada, leve e confortável nos lábios, dando o efeito volumoso e cintilante. Esse efeito também impede que o gloss escorra, proporcionando uma aplicação precisa e sem preocupações com a migracão do produto para fora dos lábios.

Com extratos de plantas como opuntia ficus-indica (flor de figo-da-índia), camomila (Chamomilla Recutita) e goji berry (Lycium Barbarum), a fórmula também possui propriedades antioxidantes e calmantes, que ajudam a proteger e a acalmar os lábios, mantendo-os com uma aparência saudável e revitalizada. Por fim, a fórmula é isenta de parabenos e ingredientes agressivos, o que a torna uma opção mais segura e delicada para quem tem lábios sensíveis ou para quem busca produtos com uma composição mais limpa.

Vale a pena?

O Supple Kiss Lip Glaze da Kylie Cosmetics custa R$ 159, um valor que pode ser considerado alto, mas que segue o mesmo preço da fórmula anterior da marca. Além disso, ele se mantém na faixa de preço de grandes nomes internacionais, como Fenty Beauty (de Rihanna) e Rare Beauty (de Selena Gomez), além de marcas famosas como MAC, Anastasia Beverly Hills e Too Faced, que também cobram valores similares por glosses de alta qualidade.

No entanto, vale destacar que, no mercado nacional, já existem opções de glosses que oferecem resultados semelhantes por preços mais acessíveis. Essas alternativas podem ser uma boa escolha para quem busca um produto com efeito volumoso, brilho e hidratação, mas não quer investir tanto. Embora o Supple Kiss Lip Glaze seja uma excelente opção para quem não se importa de pagar mais por um produto de marca renomada e alta performance, o custo-benefício deve ser analisado de acordo com o seu orçamento e preferências pessoais.