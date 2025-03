Requinte do luxo

O outono e inverno são as épocas em que nos vestimos com mais elegância, e isso é inegável. A Charth resolveu aumentar mais ainda o nível trazendo para sua coleção o luxo e o requinte dos hotéis mais revela seu outono inverno 2025 trazendo uma essência luxuosa, enigmática e charmosa dos hotéis, que foi a inspiração do conceito da coleção, intitulada The C. Com um olhar apurado para a elegância atemporal, a marca mineira reafirma sua identidade explorando novas silhuetas, materiais nobres e detalhes meticulosos, e transforma o ordinário em extraórdinário.



"The C representa um novo capítulo para a Charth. Queríamos traduzir a sensação de exclusividade e encanto que os grandes hotéis proporcionam a partir de uma forma única. Ao longo dos anos, nós amadurecemos e nos consolidamos, e essa coleção reflete essa evolução, aliando tradição e inovação", afirma Nastácia Schacht, fundadora e diretora-criativa da marca.



Como um elemento clássico da grife, a alfaiataria surge repaginada, com blazers e calças que traduzem modernidade sem perder a sofisticação característica da label. A novidade da temporada fica por conta da introdução da sarja, que se une ao clássico crepe de acetato e ao couro legítimo, e proporciona um ótimo caimento e uma estética requintada. Os tricôs também marcam presença na coleção ao trazer textura e conforto para os dias mais frios.



Destaque para os detalhes como os botões banhados a ouro, inspirados nos botões de elevador de hotéis requintados, que adicionam um toque exclusivo às peças – vale ressaltar que nas semanas de moda da Europa todos os botões e detalhes das roupas em metal eram dourados e grandes. O trabalho artesanal, que sempre esteve presente nas coleções da Charth, também marcam presença com os bordados à mão, que dão um toque refinado às peças. A marca também produziu vários acessórios para complementar os looks.



Os moletons aparecem em versões renovadas, com cortes de alfaiataria que unem conforto e elegância. A cartela de cores reflete a atmosfera dos hotéis mais luxuosos do mundo, como os tons Cabernet, Chocolate, Garden Green e Midnight Blue, além do clássico preto, para reforçar a atemporalidade da coleção.



“The C é uma coleção imponente, clássica e madura, pensada para mulheres que valorizam a exclusividade e o requinte em cada detalhe. Ela oferece uma experiência de luxo sutil, onde cada peça carrega a essência elegante e atemporal da Charth”, complementa Nastácia.