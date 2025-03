Maquiagem: saiba como usar os pincéis

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Você sabia que, além de produtos com boa performance, o acabamento da make depende da forma com que você utiliza os pincéis? Por isso, a reportagem do Estado de Minas testou a linha da Vult, seguindo os conselhos da beauty artist Ana Veiga.

Os pincéis prometem boa aplicação de todos os produtos de pele, desde a base até o iluminador, facilitando a make para qualquer pessoa, seja iniciante ou expert. Todos os pincéis são feitos de cerdas sintéticas e cabo de madeira, sendo liberado para pessoas veganas.

Os preços variam entre R$ 26,99 a R$ 35,99 – o que é um valor bem acessível considerando pincéis profissionais vendidos no mercado.

Pincéis em destaque

1. Pincel Base Mega Cobertura: A Vult promete que o acessório é perfeito para quem busca uma cobertura intensa e duradoura, sendo ideal para bases líquidas ou cremosas. As cerdas são firmes e densas, espalhando o produto com facilidade e garantindo um acabamento bonito de forma fácil. “Para a base, o segredo é sempre construir camadas. Nunca vá com tudo de uma vez. A pele vai agradecer a leveza do processo”, aconselha Ana Veiga.

Pincéis da Vult testados pela reportagem Vult

2. Pincel Base Duo Fibra: O segundo pincel para base promete um acabamento mais leve e natural. As cerdas são densas e finas, dando um toque mais sutil do que o primeiro que testamos. É o típico pincel que foi popular há alguns anos, mas não é o mais fácil para uniformizar a pele. Uma dica é espalhar o produto com movimentos circulares, para evitar deixar marcas.

3. Pincel Super Corretivo: para quem busca precisão, esse é o pincel. Seu tamanho e formato das cerdas permitem controle total na aplicação do corretivo, além de encaixar no formato dos olhos e das olheiras. É uma ótima dica para quem quer consertar erros na make. Ana recomenda dar batidinhas leves para espalhar o produto sem acúmulos.

4. Pincel Pó Ultra HD: Esse é um outro formato de pincel clássico, que é obrigatório em toda necessaire. Ele aplica o pó de forma uniforme, mas pode pesar no look. A dica aqui é retirar o excesso de produto antes de aplicar e usar o acessório com leveza.

5. Pincel Multi Blush: Com cerdas macias e formato arredondado, esse pincel é ótimo para aplicar blush, mas também pode ser usado para contornar o rosto – apesar de não ser a melhor opção. Mas atenção: esse pincel tem o poder de fazer o blush virar uma “chinelada”. Por isso, coloque suavidade na mão para deixar a hora de fazer a make mais fácil.

6. Pincel Multi Iluminador: Esse é mais um pincel para quem quer precisão. Mas seu formato mais “fofo” permite que ele seja melhor para esfumar do que para aplicar, como é o caso do Super Corretivo.. “O segredo do iluminador é saber onde aplicar. Use o pincel com toques suaves e não exagere. O iluminador deve ser sutil, para não ofuscar a beleza da pele”, aconselha Ana Veiga.

Pincéis para olhos

Nossa equipe também testou os pincéis para olhos da Miss Frandy, em parceria com a Bauny. A ideia é que com apenas três acessórios seja possível fazer looks incríveis. Eles também são feitos com cerdas sintéticas e cabo de madeira. E os preços são bem acessíveis – todos custam menos de R$ 20.

O modelo 611 é o que teve melhor performance, sendo perfeito para depositar sombras, inclusive as cintilantes ou em glitter. O 616 possui duas funções: de um lado, a possibilidade de depositar sombras com precisão, perfeito para fazer o canto interno dos olhos ou abaixo da linha d’água. A outra ponta é feita para delinear. A dica é cuidar bem das cerdas, já que, se elas se “despentearem”, você perde toda a precisão.

O último modelo testado é o 606, feito para esfumar. No entanto, ele tem as cerdas “ralas”, exigindo mais na hora da make.

Como cuidar dos seus pincéis?

Um dos passos importantes para cuidar dos pincéis é higienizá-los regularmente. Segundo Ana Veiga, o hábito ajuda a prolongar a vida útil dos acessórios e evita infecções na pele causadas pela proliferação de bactérias. A recomendação é lavar os pincéis a cada duas semanas ou pelo menos uma vez por mês, usando sabão neutro e água morna.