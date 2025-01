Melissa lança tênis ‘diferentão’ e viraliza na internet

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Melissa anunciou nessa segunda-feira (27/1) seu novo tênis, o Melissa X Icon, e dividiu a internet. O calçado usa uma tecnologia inédita chamada Melbubble. Mas o que chamou atenção foi o design futurista da peça, com cores vibrantes, solado com bolhas translúcidas e cadarço por todo o sapato.





“O design mistura formas orgânicas e impactantes, realçadas pelo efeito translúcido do solado, combinando volume expressivo, cores vibrantes e detalhes que chamam a atenção. Este sneaker é a escolha definitiva para quem busca personalidade nas combinações”, descreve a marca em seu site.

Esse é o segundo lançamento da linha Melissa X e o primeiro com a nova tecnologia. O Melbubble se caracteriza por um solado com ar 100% injetado, que promete maior conforto e leveza. O tênis está na pré-venda pelo site da marca brasileira ao preço de R$ 1500 – o que foi duramente criticado nas redes sociais.

“Fazia tempo que algo não me impactava assim, eu salivei. Quando vi o preço, caí pra trás”, escreveu um perfil. “O tênis novo da Melissa custando 1.500 reais e com vários tamanhos esgotados”, observou outro. Até a publicação desta reportagem, o modelo nos tons de rosa e verde está disponível nos números 34 a 39. Já o preto, somente no 35 e 36.

Além do preço, também foram criticados o visual e o conforto da peça. “Esse novo tênis melissa parece que pisaram num chicletão”, descreveu um internauta. “Feio e ainda deve esfolar os pés, como todos os tênis da Melissa”, criticou outro.

Veja mais reações:

pensando neles, os novos tênis doidões da Melissa pic.twitter.com/IAv9C9BEHm — ???????????????????? ???????????????? (@takemeout) January 27, 2025





Qual QUAL a justificativa da melissa cobrar 1.500 reais em um tênis? — Sun (@ZuzaneMazur) January 27, 2025

Achei o tênis da Melissa lindo. Mas eu pobre mortal não compraria, para daqui uns dias ver um monte de influencer rica recebendo o tênis de graça em casa. Sinceramente. Não. #melissa #tenismelissa — Mirella Rodrigues ???? (@Mirella_ramos) January 27, 2025

Além do X Icon, a coleção conta com o Melissa X Rush. Trata-se de um tênis casual com sola sola robusta de EVA injetado, que oferece amortecimento, flexibilidade e conforto prolongado, nas cores bege ou rosa.

A linha Melissa X também conta com acessórios exclusivos, como a Melissa X Heat Bag, uma bolsa com detalhes inspirados no X Icon; o Melissa X Move, um cordão de celular; e o Melissa X Icon Keyring, um chaveiro em miniatura do tênis.

Segundo a marca, a coleção Melissa X “foi concebida para atender a diversos estilos de vida e realidades, traduzindo um lifestyle contemporâneo que mescla o casual ao esportivo. Inspirada no conceito de athleisure, que une conforto e estilo, a linha é ideal para o dia a dia, momentos de lazer e looks urbanos ousados, conectando-se à cultura pop e ao universo sneakerhead”.

O lançamento da linha completa está marcado para 6 de fevereiro. As peças estarão disponíveis no site, lojas exclusivas e Clubes Melissa selecionados.