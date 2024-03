A Balenciaga entrou em mais uma polêmica com seu último lançamento. Trata-se de uma pulseira em formato de rolo de fita adesiva. O acessório viralizou após um vídeo do TikTok mostrar que o item foi apresentado na Paris Fashion Week. A pulseira é da coleção outono/inverno 2024 da grife e faz parte da estética utilitária da coleção.

A grife usou vários elementos, como mochilas formando um top e uma saia. A fita adesiva apareceu no desfile também em formato de vestido. O look final foi um design construído a partir de pilhas de roupas íntimas. A pulseira que viralizou parece um rolo de fita transparente, marcada com o logotipo da Balenciaga.

No vídeo viral, é informado que o adereço custa R$ 3.000, mas a marca não divulgou o preço da peça, que ainda não está disponível para compra. Outras pulseiras da Balenciaga são vendidas em valores que variam de 295€ e 1600€.

Os internautas ficaram chocados com o fato de a grife transformar um item comum em um acessório de moda chique. Para muitos, parecia que a marca tenta fazer da pobreza uma estética ou aparência. “As pessoas ricas querem tanto se sentir pobres”, escreveu um perfil.

Uma pessoa admitiu que achou a pulseira uma piada até “ver a escrita da Balenciaga”, enquanto outra disse: “Juro que toda essa marca é apenas uma grande piada interna”. Outros internautas acreditam que a peça se trata de uma pesquisa social. “A Balenciaga deve ser um experimento social, não é possível isso”, diz um comentário.

A Balenciaga é conhecida por trazer elementos estranhos para a passarela e para a loja. Sob a direção criativa de Demna Gvasalia, a marca já revelou itens como bolsas que imitam sacos de salgadinho, bolsas de saco de lixo e tênis destruídos. A empresa defende que as peças se tratam de críticas ao consumismo e ao capitalismo.