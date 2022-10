Bolsa de saco de salgadinho e desfile na lama: Balenciaga ataca de novo

por Maria Dulce Miranda





Bolsa de embalagem de Lay's virou meme nas redes sociais (foto: reprodução / redes sociais)

Depois do tênis surrado, bolsa em formato de saco de lixo e chinelo de garrafa PET, a grife Balenciaga apresentou as peças da coleção primavera-verão 2023 na semana de moda de Paris.



Durante o desfile, os modelos mostraram as novas peças em uma passarela cheia de lama, que respingava e até sujava roupas e sapatos. Além disso, eles desfilaram com a postura cabiscaixa, com a coluna torta e não ereta, como costumamos ver nas passarelas.



Balenciaga is a social experiment that has gone for way too long pic.twitter.com/bNkVIVQT3G %u2014 kira %uD83D%uDC7E (@kirawontmiss) October 2, 2022

Mas não acabou por aí: uma das peças que deu o que falar foi uma bolsa de couro, em formato de embalagem de Lay’s, marca de batata chips. A Balenciaga ainda não divulgou quanto vai custar a novidade. Mas é claro que já virou meme.

Além do pacote de salgadinho, a marca trouxe também uma bolsa de couro com mangas para colocar o braço, outra em formato de pomba e peças com aparência de sujas e surradas.



O diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvaslia explicou que a ideia era sair da caixa. “Colocar a moda de luxo na caixinha do polido, exclusivo e visualmente caro é limitado e muito antigo”, afirmou em uma postagem no Instagram. Ele também disse que não vai explicar mais as coleções, mas expressar um estado de espírito.