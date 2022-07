Desfile da Balenciaga divide opiniões: tudo certo ou tudo errado?

Kim Kardashian, Dua Lipa e Nicole Kidman foram as celebridades que desfilaram para a BAlenciaga (foto: Reprodução )

O desfile da Balenciaga na Semana de Moda de Paris, nesta quarta-feira (6/7), está dando o que falar nas redes sociais. A grife ficou entre os assuntos mais comentados da manhã e gerou memes, elogios para as roupas, decoração e convidadas.

LEIA MAIS 16:54 - 04/07/2022 De Anitta à CL: desfile da Schiaparelli une personalidades de todo o mundo Além das principais modelos do momento, como Bella Hadid, celebridades também desfilaram para a Balenciaga, como a popstar Dua Lipa e a atriz Nicole Kidman. Kim Kardashian fez sua estreia nas passarelas neste desfile da grife.







Dua Lipa desfilando pra Balenciaga em Paris.... como uma Deusa, literalmente pic.twitter.com/PlJJQq1koc %u2014 Bruna (@brucna) July 6, 2022

Nas redes sociais, os perfis dividiram opiniões. De um lado, fãs elogiam as artistas por estarem participando do evento. Já outros criticaram a escolha de celebridades na passarela e criticaram o catwalk de Kim, Dua e Nicole.

mataram a moda e a assassina foi a kim kardashian desfilando pra balenciaga %u2014 marina (@marinamachry) July 6, 2022



Outro ponto viral foram as portas da locação que dificultavam a passagem das modelos com vestidos mais largos. Um perfil no Twitter comentou que somente a ubermodel Naomi Campbell conseguiu desfilar pela decoração sem encostar na peça.

O último vestido, que era uma peça de noiva, também foi polêmico. Para alguns, fechou o evento com chave de ouro. Para outros, não foi uma boa escolha prática pois a modelo estava com dificuldades de trabalhar com a peça.

O último look apresentado pela Balenciaga hoje na semana de alta costura em Paris, seria um vestido de noiva até comum pros padrões Balenciaga comparado ao da coleção passada não fosse a dificuldade que a modelo teve de caminhar com ele pela saia extremamente volumosa. pic.twitter.com/NoycgogMOQ %u2014 Felipe, a Chernobycha fashion victim (@fiajeans) July 6, 2022

Vão ter que criar um conceito MARAVILHOSO pra explicar o que foi esse caos no desfile desse vestido INCRÍVEL da Balenciaga

criatividade a mil agora pic.twitter.com/Db3NMG2BZe %u2014 julia %uD83C%uDFC1 (@tchuliaa) July 6, 2022

Convidados

Com o conceito único da marca, que mistura extravagância com uso somente de um tom e sem estampas, os looks conquistaram a internet. A estrela de Euphoria, Alexa Demi, chamou a atenção com uma roupa preta, óculos escuros e grandes brincos partas. A atriz é uma das queridinhas da Balenciaga e sabe bem aproveitar a estética da grife.

UM ANJO!



Alexa Demie deixando o desfile da Balenciaga, hoje, em Paris. pic.twitter.com/uhUkeXL7dM %u2014 Alexa Demie Brasil (@alexadbrasil) July 6, 2022

Os rappers Carti & Offset também chamaram a atenção com um visual único.

Carti & Offset agora no show Balenciaga em Paris pic.twitter.com/fjVZLa158D %u2014 Playboi Carti Brasil %uD83E%uDDDB%uD83C%uDFFF%u200D%u2640%uFE0F (@CartiBrasil_) July 6, 2022

Memes