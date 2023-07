846

Pela primeira vez, Melissa e Marc Jacobs se unem para criar uma coleção cápsula especial que incorpora os estilos ousados do estilista americano e da marca brasileira em três produtos inéditos, que levam a assinatura do monograma de Jacobs em todas as peças produzidas pela Melissa. Os calçados, inspirados na coleção prêt-à-porter de Marc Jacobs, misturam design, autenticidade e sustentabilidade, porque são feitos de produtos de menor impacto, como o E.V.A Biobased, composto parcialmente derivado da cana-de-açúcar, com pelo menos 25% de conteúdo de origem vegetal, o que garante leveza e conforto.

foto Valentin Herfray em Nova York traz a modelo Iris Law,

Joias





Inspirada na galáxia e sua imensidão, a nova coleção da Vivara, Galaxy, traz joias de personalidade, que misturam o maximalismo com o minimalismo. A nova linha é composta por 12 modelos, entre brincos e anéis, feitos em prata e prata com banho em ouro amarelo. Sasha Meneghel

Alto verão





A marca masculina Sallo apresentou nova coleção de alto verão, SouBlue, com desfile em conceito “pé na areia”, em meio ao evento Turbine 2024, oferecendo uma experiência imersiva aos representantes. O principal diferencial é que as peças são produzidas por uma tecnologia internacional ainda não utilizada no Brasil. Para isso, foi importado um tipo de maquinário da China, que se chama bailarina, e consegue confeccionar peças com estilo artesanal, em grande volume.

Lançamento





Yves Saint Laurent acaba de lançar a bolsa Large Le 5 a 7, a versão grande de um clássico da marca. A peça é espaçosa e forrada com camurça, além de ter dois compartimentos principais e um bolso interno. Também há o fecho em couro decorado com o cassandre.