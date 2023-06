Vanessa Abbud fez uma collab com a Le Lis

846

(foto: Divulgação)

A estilista Vanessa Abbud – moda festa contemporânea – fez uma collab com a Le Lis, marca da qual é cliente desde a adolescência. A coleção foi lançada no último dia 30 durante e no dia 1º de junho teve desfile em Goiânia. Os traços fortes do DNA da designer – camadas, recortes, o corte impecável, a escolha exigente dos melhores materiais, mistura de tecidos, babados amplos e volumes – ganharam o estilo contemporâneo e atemporal da Le Lis. São10 modelos em uma cartela de cores viva e alegre com vermelhos, laranjas e verde-limão. Tecidos nobres como sedas e crepes traduzem a alta sofisticação da coleção. Na silhueta, drapeados, babados, recortes assimétricos, maxi volumes, tomara que caia, um ombro só e decotes profundos..

(foto: Divulgação)

Namorados





Seguindo o mote de “Always in Love”, a Schutz traz o amor em suas diferentes formas nesse Dia dos Namorados. Shapes marcantes e pedrarias são o grande destaque tanto em bolsas quanto nos calçados, oferecendo detalhes únicos e especiais. A linha glam é outra opção, com a clássica bolsa 944, que ganha aplicação de delicados cristais em todo o shape, mas mantém a identidade icônica em linhas que lembram triângulos.Loafers, botas e sandálias compõem o mix.

(foto: Divulgação)

Hora certa





Linha de relógios masculinos lançada pela VictorInox são opção de presente para o Dia dosNamorados. Um dos modelos é o FieldForce Sport Chrono, funcional e moderno. A caixa e o bezel em PVD opaco são toques especiais em seu design escuro, criando o cenário ideal para os ponteiros e números brilhantes, com tecnologia luminescente Super-LumiNova® para legibilidade a qualquer horário. O relógio é parte de um conjunto com um canivete Spartan PS exclusivo com cabo opaco. Uma combinação esportiva, resistente e icônica.

(foto: Divulgação)

Numa boa





A Rider acaba de lançar sua coleção em parceria com a NBA, a maior liga de basquete do mundo. Inspirado na nostalgia dos anos 90, os novos modelos RNext Slide vem em edição limitada, além de estampas dos times que fazem parte da liga como “Chicago Bulls” e “Los Angeles Lakers”. Para protagonizar a campanha, a marca chamou o rapper MD Chefe e o ator Jonathan Azevedo, ambos ligados ao basquete e ao lifestyle esportivo de Rider. Como produto de apoio, a coleção também conta com o R1, modelo básico de chinelo de dedo.