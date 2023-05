Pierre Cardin de olho nos estudantes de moda brasileiros

Tarcisio D’Almeida

Nessa próxima terça-feira, 9 de maio, a Maison Pierre Cardin Paris reapresentará, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo (SP), o desfile da última coleção lançada em 2023 na capital francesa; e, em seguida, anunciará os nomes dos 10 estudantes finalistas da etapa do concurso internacional “Pierre Cardin Young Designers Contest”. Encerrando a programação da noite o nome do grande vencedor será anunciado por Rodrigo Basilicati Cardin, filho e presidente da Pierre Cardin Paris.





No dia anterior ao desfile, os 10 discentes finalistas participarão do workshop homônimo “Pierre Cardin Young Designers Contest”, que será conduzido por designers da Maison Pierre Cardin Paris e acontecerá no showroom da Vicunha Têxtil, no bairro de Pinheiros, na capital paulista.





Mais uma vez uma estudante do Curso de Design de Moda da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA-UFMG) ganha destaque em uma seleção de concurso internacional. A coordenação do curso constituiu uma comissão para o processo de seleção interna, que foi composta pelos professores Adriana Bicalho, Ana Paola Reis, Angélica Adverse, Márcia França e Tarcisio D’Almeida. Inicialmente, foram submetidas oito propostas, das quais três croquis de três alunas formandas foram selecionados, Emilia Amaral Teixeira, Marina de Godoy e Samara Cirilo; e posteriormente enviados para a Pierre Cardin Paris.





Os jurados do concurso selecionaram a criação da discente Marina de Godoy para integrar o seleto grupo de 10 finalistas. Para sua criação, a aluna da UFMG desenvolveu um look inspirado essencialmente em uma das memoráveis criações do estilista ítalo-francês, datada da década de 1970. “Com o intuito de trazê-lo para um contexto mais atual, no modelo prevalecem a geometria, através de linhas retas e círculos, signos presentes em toda a história da marca. Os recortes e o encurtamento do capuz, sugerem leveza e possibilitam um movimento livre para quem o utiliza”, explica Marina de Godoy no material submetido aos jurados.











Criar a partir de uma referência emblemática de um estilista que juntamente com André Courrèges, Paco Rabanne e Yves Saint Laurent assinam o movimento do Futurismo na Moda a partir das atitudes e estilos visionários advindos com os jovens criadores do então recém-criado prêt-à-porter demanda sensibilidades no processo de ressignificação. “A releitura propõe-se a utilizar um tecido de caimento leve e acetinado, como uma seda. O capuz acompanha o mesmo material, no entanto deverá ser dublado para que possua mais estrutura”, complementa Godoy.

DNA PRO SUCESSO

A moda da UFMG tem um histórico de sucesso que ultrapassa as fronteiras da universidade, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Recentemente, no ano de 2021 um total de 16 alunas do curso de Design de Moda da UFMG foi selecionado pela Unesco para integrar o seleto time de estudantes femininas para compor a mentoria “Women@Dior”, realizada em parceria com a Maison Christian Dior, em Paris. Nessa edição, que foi a quinta realizada, o time All Voices, composto pelas alunas Izadora Gonçalves Gomes, Joyce Silva, Tamires Melo, Thaís Couto e pela francesa Chloé Dummont (na época em intercâmbio no Brasil) se destacou e foi um dos premiados com um projeto de mentoria voltado para mulheres trans.





Marcando presenças nos processos seletivos subsequentes, 18 alunas do Curso de Design de Moda da UFMG também foram escolhidas para a mentoria “Women@Dior” no ano de 2022; e para a edição de 2023 mais três alunas foram contempladas para a mentoria idealizada pela Unesco com Maison Christian Dior que tem como eixo central pensar as realidades do universo feminino.











Ainda como Curso de Extensão em Estilismo, a então aluna e atualmente professora Angélica Oliveira Adverse venceu com sua criação “Mãe d’água”, inspirada no folclore mineiro, as etapas brasileira e mundial do concurso “Smirnoff International Fashion Awards 1996”. A final brasileira foi realizada no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo, e a mundial foi realizada em Toronto, no Canadá. Em seguida, outro estudante também advindo do mesmo curso da UFMG, Luiz Cláudio Silva (da grife Apartamento 03), venceu a etapa nacional do mesmo concurso no ano de 1999, na cidade de Salvador, na Bahia; e ficou em terceiro lugar na etapa internacional, que aconteceu em Hong Kong.





Com projeção nacional, a ex-aluna do Curso de Design de Moda da UFMG Juliana Cruz participou e venceu uma das últimas edições do disputado concurso “Estilista Revelação 2011”, um quadro do programa de televisão TV Xuxa, da Rede Globo de Televisão, que tinha como objetivo descobrir os jovens talentos da moda do Brasil e contava com as presenças de profissionais renomados da moda brasileira no time de jurados.





* Tarcisio D’Almeida, 50 anos, é professor doutor e pesquisador do Curso de Design de Moda da EBA-UFMG; líder do grupo de pesquisa “Moda: Teorias e Processos Criativos” (CNPq) e autor do livro “Moda em Diálogos: Entrevistas com Pensadores” (Memória Visual, 2012).