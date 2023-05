Em país tropical, moda praia e resort tem lugar garantido o ano inteiro

(foto: Divulgação)





“A estilista Lenny Niemeyer buscou inspiração no período de desmaterialização em que vivemos, onde o limite entre universos reais e virtuais começa a sumir, para desenvolver Reflexos, sua coleção de inverno 2023. A marca criou a própria interpretação da realidade por meio de imagens que transmitem leveza e fluidez. A conexão da grife com as artes plásticas pode ser vista nas estampas, assim como a natureza, que surge em elementos refletidos em superfícies imateriais.







(foto: Fotos: Divulgação)









Para Telma Azevedo, diretora de estilo da marca, “as texturas maximizadas e cores vibrantes são os destaques na nossa coleção. Em um mundo permeado pela vivência digital, as texturas são um convite à experiência de outros sentidos, além da visão. Tons digitais, vivos como o cítrico e o carmine, iluminam a cartela de cores, em equilíbrio com cores da natureza, como o sálvia e o mocha”.Para a temporada, a marca fortalece o desenvolvimento das peças sob demanda, onde algumas bases são releituras de desfiles e campanhas icônicas. Lenny Niemeyer também reforça a responsabilidade de criar peças que unem qualidade à redução de impactos ambientais com a linha BioWear, feita com matérias primas como Bio Lycra CO², Malha BAM, Viscose Bio, Recycled BioNyl e ECONYL®.





Outra aposta da grife são as peças feitas manualmente através do manejo sustentável de fibras naturais brasileiras, como a palha de carnaúba, fibra de buriti, vime e a caroá.

Essa coleção chega iluminada com pontos de cores cítricas e reedições de modelos de lycras e roupas de desfiles e campanhas passadas que eu amo. Um contraponto interessante às estampas digitais com pegada mais modernista”, diz Lenny, CEO e diretora-criativa.