846

As marcas de lifestyle Linus, criadora da primeira sandália de plástico vegana nacional, e Lela Brandão Co, de roupas confortáveis que se adaptam a diferentes corpos, fizeram uma collab intitulada “Caminhar com Coragem”, que criou camisetas agênero de algodão e um par de Linus na cor marrom quente, ambos estampados com a frase título. Conforto é um dos pilares de ambas as marcas. Enquanto Isabela Chusid criou a Linus para atender o público que buscava sandálias confortáveis, atemporais e sustentáveis, Lela criou a marca homônima para inverter a lógica: as peças devem se adaptar aos corpos e não os corpos às peças.

A Ginger, marca de moda de Marina Ruy Barbosa (foto: Divulgação)

True Love





A Ginger, marca de moda de Marina Ruy Barbosa, fez coleção limitada com cores ousadas e modelagens confortáveis, explorando o universo do amor em moletons, t-shirts, bonés e meias. Seguindo uma cartela de vinho e lilás em toda a coleção, o casaco e a calça sãos confeccionados em malha de moletom levemente felpada, com estampa feita em técnica de silk em tom contrastante e modelagem que atende a ambos os gêneros. Com ajuste confortável, as peças proporcionam um visual casual e agênero.

On Running lançou a linha Sensa (foto: Divulgação)

Sentidos





A On Running lançou a linha Sensa – os 5 sentidos humanos, com calçados e roupas, com tecnologia própria, desenvolvida na Suíça, a Cloudtech, com a qual são criadas linhas de produtos cada vez mais leves e que se adaptam à pisada e às características de cada um. A marca suíça oferece modelos que atendem a todos os tipos de perfis: tanto para quem gosta de caminhar quanto para correr. A coleção foi elaborada a partir dos cinco sentidos humanos, sendo um equivalente a cada modelo, e o modelo Cloudmonster faz o papel do sexto sentido. Segundo a marca: a percepção e a cognição fazem parte do circuito sensório motor que leva à ação.

Osklen foi convidada para participar de importante exposição em Nova York (foto: Divulgação)

No museu





A Osklen foi a única marca brasileira a ser convidada para participar de importante exposição em Nova York, a Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today, que acontece até 12 de novembro, no The Museum at FIT (MFIT). Está representada com a linha de tênis que une estilo e suas melhores práticas socioambientais. A mostra destaca designers e projetos de países latinoamericanos no Fashion Institute of Technology. O modelo escolhido por Oskar Metsavaht para representar a marca é o AG Pirarucu. Desenvolvido com a pele do peixe através de fontes de manejo sustentável, colabora com a economia circular, gerando renda para as populações ribeirinhas e contribuindo para a preservação da Amazônia.