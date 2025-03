Viva as mulheres

As chefs e sócias Gabi Gontijo e Bruna Costa não desperdiçam as experiências pelas quais passam, e transformam todo os limões em deliciosas limonadas ou, melhor ainda, saborosos drinks de limão. Foi assim que depois de fechar a empresa com o ex-marido, Gabi se uniu com Bruna e abriram um negócio, que logo no início sofreu com a pandemia. Mas como carro apertado é que canta, se reinventaram, a duras penas, e sem apoio. Agora, lançaram o projeto Eu apoio uma Chef, com objetivo de unir todas as mulheres que atuam na área da gastronomia, confeitaria, mixologia etc, para se ajudarem. O lançamento foi na empresa delas, no Prado, e pelo que vimos ali, já é um sucesso!

Doação merecida

Em parceria com a Drogaria Araujo, o DiamondMall acaba de doar 60 kits de autocuidado e higiene pessoal para o Instituto Filhas de Sara, projeto de Belo Horizonte que há nove anos apoia mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo atendimento psicossocial, assistência jurídica, grupos de apoio, convivência e orientação. A iniciativa faz parte do Multiplique o Bem, hub de responsabilidade social da Multiplan – empresa administradora do shopping – que busca melhorar a qualidade de vida das comunidades onde os malls da companhia estão localizados. Interessados em participar do projeto devementrar em contato pelo telefone 31-2342-1830 ou pelo e-mail ilhasdesara@institutofilhasdesara.org. Doações de qualquer valor também podem ser feitas usando o CNPJ da instituição como chave Pix: 24.361.683/0001-70.

Problemas no ar

No início do mês a atriz e comediante Ingrid Guimarães foi constrangida pela equipe de bordo da American Airlines em voo de Nova York para o Rio de Janeiro. Isso, acho que todos já sabem porque rodou pelas redes sociais. Resumindo, ela comprou um assento na classe Premium Economy, já estava acomodada quando foi retirada de seu lugar para um passageiro da classe executiva, cujo assento apresentava problemas técnicos. Como ela não quis ceder seu lugar – direito dela – eles avisaram pelo auto-falante que ela estava atrasando o voo, e foi ameaçada de ser banida da companhia. Segundo Bruno Amazan Avelar de Araújo, mestre em Direito e professor do UniBH, a companhia só poderia ter usado o assento de Ingrid se ela concordasse. E ela poderia escolher entre ser realocada em outro voo da mesma companhia ou de outra, sem custo adicional, ou receber reembolso integral, conforme o artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. Além disso, a companhia aérea pode ser responsabilizada por danos materiais e morais, de acordo com os artigos 734 e 737 do Código Civil, 6º e 14 do CDC e 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Claro que para entrar na justiça contra a companhia é preciso estar documentada. Fica aqui o aviso, se passar por situaçao semelhante, filme, fotografe e consiga testemunhas.

Dia do Consumidor

Ontem foi o Dia do Consumidor, mas ao contrário do que o comércio está apregoando, a data não deve ser para gastar. Para os órgãos de defesa do consumidor, a data deve ser encarada como uma oportunidade de reflexão sobre o consumo consciente e a educação financeira. Nesse sentido, o coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marcelo Barbosa, faz um chamado para que cada pessoa faça uma análise sobre a sua educação financeira, sobre seus direitos enquanto consumidor e sobre suas reais necessidades de consumo, a fim de evitar o endividamento, porque de cada dez pessoas que procuram hoje um órgão de defesa do consumidor, sete estão com problemas de dívidas.

Por aí...

Os números desencontrados do Carnaval 2025 em BH parecem ter achado um denominador comum. A explicação para os seis milhões de foliões anunciados, é que esse volume diz respeito à soma dos visitantes mais os moradores que estiveram nas ruas. Detalhando: 18% seriam turistas e o restante, residentes. A conta fecha. E mais: dizem que 30% do total faziam parte da turma LGBTQIA+. Sem comentários.

A mais nova onda entre millenials e geração Z é ressignificar as suas alianças de noivado. Explicando: anéis, alianças, brincos, correntes e outros objetos de ouro usados e doados por mamães, vovós ou amigos e presenteados aos nubentes são derretidos e refundidos com novo design. Uma forma moderna de preservar o velho sentimento de tradição. A operação (feita por um ourives) dura seis horas e é assistida, solenemente, pelo novo e agradecido casal. Fica a dica.

Bonita e elegante como sempre, Marcela Van Herck está morando em Milão, onde faz curso de moda bacana e estágio na prestigiosa Moschino. De quebra, atua na Noble Joias, com a qual participou da recente fashion week milanesa. Na ocasião, ela recebeu a visita da avó e incentivadora, Sônia Aburachid, uma das nossas pioneiras da moda com a Marcel Philippe. A herança fashion se confirma na família.

A popularização do diretor Walter Salles pode ser medida pelos aplausos efusivos que recebeu, recentemente, ao chegar ao restaurante da chef Roberta Sudbrack, no Rio. Quem estava por lá era o estilista Victor Dzenk, jantando com a atriz Alessandra Maestrini, que recebeu cumprimentos especiais do diretor de Ainda Estou Aqui.

Além das palestras bacanas, a próxima BH-à-Porter terá também a novidade da nova localização – agora, no hotel Mercure, no bairro de Lourdes. Com o inverno 2025 nas araras, a feira (pronta-entrega) comandada por Ivete Dantas (leia-se Coopermoda) comemora 10 anos de atividades e sucesso absoluto.

A peça O Homem Mais Inteligente da História volta a BH, em apresentação única no Centro Cultural da Unimed (Minas I), no próximo sábado, dia 22. Escrita pelo Augusto Cury, tem sido um sucesso pelo país afora em seus cinco anos em cena, ininterruptos. O protagonista da peça é o ator mineiro Daniel Satti.

Depois dos acessórios, as grandes grifes de moda entraram firme no mercado imobiliário. Os empreendimentos ‘assinados’, dobraram no mundo. Até marcas de jeans, como a Diesel, surfam nessa onda. Por aqui, a Patrimar fechou alguns projetos, no Rio e em BH, com a Armani Casa. Consta que o metro quadrado grifado tem seu valor triplicado.