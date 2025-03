Elegância do básico

A Hering, marca do Básico do Brasil, lançou sua coleção masculina de outono 25 e comprovou que é possível ser muito elegante no estilo casual básico, com conforto. Para apresentar as novidades convidou o ator Marcello Novaes, e seus dois filhos, Pedro e Diogo Novaes. É a primeira vez que a família se une em uma campanha, que celebra a essência urbana da estação, com peças que combinam estilo e funcionalidade para os mais variados momentos do dia a dia.



A coleção traz uma curadoria de peças que refletem as tendências da temporada, com uma paleta de cores neutras, tons crus e terrosos, perfeitos para composições versáteis e atemporais. Destaque para as modelagens que garantem praticidade sem abrir mão do estilo, e para as estampas clássicas, como o xadrez, que está em alta, que se adaptam a diferentes ocasiões.



Entre os lançamentos, as tradicionais camisetas de manga curta e longa, DNA da marca, ganham um toque especial com o uso de algodão peruano premium, que oferece maciez e durabilidade. Os moletons oversized, com letterings da label, trazem um ar moderno e despojado, enquanto as camisas de manga longa e sobreposições são ideais para os dias mais frios da meia-estação.



O Denim também fi bastante trabalhado na coleção, tanto no azul – destaque para o tom mais escutro que ficou muito bonito –, quanto no cru, em jaquetas e calças, dando opções de produções variadas, sobrepondo camisetas polo, que neste drop aparecem com um trabalho de listras no tricô, ou sobre moletom, para os dias mais frios.



“Ter a Família Novaes como protagonista desta campanha foi essencial, pois eles se conectam com a coleção e com o nosso público. Para esse momento, fizemos uma curadoria de peças-chave com itens indispensáveis para o guarda-roupa do homem moderno, que unem conforto, estilo e funcionalidade. A paleta de cores neutras e terrosas, aliada a modelagens versáteis e materiais premium, como o algodão peruano, reflete a essência urbana e contemporânea que queremos transmitir”, afirma Tess Argolo, diretora de Estilo da Hering.



A Hering foi fundada em setembro de 1880, em Blumenau, pelos irmãos Hermann e Bruno Hering. Com 144 anos de história, é conhecida por seu pioneirismo e inovação no setor têxtil. Começou com camisas íntimas e meias, evoluiu se tornando referências em camisetas básicas femininas, masculinas e infantil, e hoje oferece guarda-roupa completo para toda a família. A empresa também é reconhecida por suas iniciativas ambientais, incluindo a preservação da Mata Atlântica e a certificação pelo Sistema B. Em 2024, a marca integrou o conglomerado de vestuário e lifestyle AZZAS 2154.