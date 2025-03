Terapia do horóscopo

O Ano-novo astrológico começa às 6h02 do dia 20 (horário de Brasília). Segundo a astróloga e aromoterapeuta Mari Rossi, estamos saindo de um ano de Saturno, marcado pela necessidade de estrutura, ajustes e reflexões, porém, 2025 tende a ser um ano bem diferente já que Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tudo que ele toca, expande. “Pela astrologia, Júpiter é símbolo de crescimento, oportunidades, sabedoria e sorte e neste novo ciclo, Júpiter será o planeta regente, o que promete o movimento de expansão”, explica.



Mari conta que até 25 de maio, Júpiter está ligado à energia de Touro, favorecendo questões ligadas à estabilidade financeira, valorização de bens materiais e segurança. Esse período pode trazer crescimento econômico, mas também exageros no consumo e de algumas comprinhas. Mas, a partir de 25 de maio, Júpiter entra em Gêmeos, ligando o modo turbo na comunicação, assuntos comerciais e na área do aprendizado.



Para começar a nova fase com o pé direito Daiana Petry, aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência, indica os óleos ideais para cada signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril – O óleo essencial de Sálvia esclareia mantém o olhar focado e visionário, e claro, o entusiasmo por criar algo inédito, e tudo isso, sem impaciência ou ansiedade. Sálvia Esclareia reduz a irritabilidade, frustração e inquietude. “Um bom óleo essencial para se manter no movimento e com a mente sábia e aberta para o novo”, diz Daiana.

Touro: 21 de abril a 20 de maio – O óleo essencial de Cipreste é especialmente indicado para promover os desapegos necessários e tornar o movimento de expansão leve e abundante. “Cipreste emana força, resiliência e disposição para lutar pelo próprio crescimento, e também, flexibilidade para se libertar da insegurança e das responsabilidades que não são suas”, fala Daiana.

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho – O Óleo essencial de Limão tahiti é perfeito para promover muito movimento com foco e clareza. Segundo Daiana, o limão favorece a comunicação objetiva e bom humor e nos momentos de dúvida ou confusão mental proporciona racionalidade e ponderação.

Câncer: 21 de junho a 22 de julho – O Óleo essencial de Ravintsara para valorizar mais a sua essência, e assim expandir seus potenciais. Ravintsara incentiva a se libertar das expectativas, apegos e possíveis exageros. “É um óleo que ajuda quem busca enxergar sua verdadeira beleza, abre espaço para trocas baseadas no amor, sem apegos, rancor ou sensação de vazio”, explica a aromaterapeuta.

Leão: 23 de julho a 22 de agosto – O óleo essencial de patchouli para não ter medo de brilhar e conquistar novos horizontes. Patchouli promove calma, confiança, estabilidade emocional para dizer sim ou não quando necessário e assim liderar sua própria história e expandir.

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro – O óleo essencial de grapefruit inunda de entusiasmo e dá um chega para lá na crítica, cobrança e peso nos ombros proveniente da sobrecarga. Grapefruit é perfeito para esse momento de movimento, pois promove leveza, bom humor e criatividade para prosperar.

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro – O óleo essencial de Petitgrain é o óleo que favorece o equilíbrio entre mente e coração, ideal para os momentos de indecisão ou insegurança. Petitgrain evidencia as principais características de libra. “Gentileza e Justiça, e não há por que hesitar, o caminho próspero e abundante está aberto com toda certeza”, afirma.

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro – O óleo essencial de Lavanda para manter a clareza mental e a intuição aguçada. Lavanda pacífica as intensidades da mente e do coração, favorecendo movimento leve e focado no crescimento pessoal e profissional.

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro – Óleo essencial de Cedro-atlas para reforçar a autoconfiança e expansividade deste signo. Cedro-atlas aterra, promove paciência e persistência. Segundo a especialista, um espírito entusiasta e inovador com dose de persistência é capaz de gerar grande expansão no que desejar.

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro – O óleo essencial de Eucalipto Glóbulus para manter a garra e determinação nas conquistas e realizações, mas sem rigidez ou busca por controle. Eucalipto Glóbulus favorece o movimento, a praticidade, organização e promove o desapego de crenças rígidas, críticas excessivas e obsessão ao materialismo.

Aquário: de 21 de janeiro a 18 de fevereiro – O óleo essencial de Bergamota para manter a positividade e aumentar a confiança em si mesmo. Bergamota reduz a insegurança e a dificuldade em expressar opiniões ou sentimentos, promovendo a comunicação mais assertiva e conexões mais duradouras e fortalecidas.

Peixes: de 19 de fevereiro a 20 de março – Óleo essencial de Manjericão para promover inspiração e materialização dos sonhos. Manjericão reduz o cansaço, favorece o estado de presença e organização mental, fundamental para melhor administrar o tempo, a sensibilidade e a energia dedicada na realização de projetos e ideias. n