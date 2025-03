Importância do equilíbrio

O ambiente em que vivemos pode influenciar diretamente nossa saúde física, mental e até energética. O especialista Liam Erelim, fundador do instituto Educação Consciencial, explica que fatores externos impactam o corpo e a mente, conectando ciência e espiritualidade para propor soluções práticas de autocuidado.



Segundo estudos na área da epigenética, Liam explica que o ambiente em que estamos influencia diretamente nossos genes ativando ou desativando características que podem predispor ao desenvolvimento de doenças físicas e emocionais. “Ambientes tóxicos não afetam apenas o corpo, mas podem impactar nossa energia vital, alterando nosso equilíbrio”, afirma.



Trazendo um olhar para situações extremas, como o confinamento em um reality show, onde os participantes vivem em um ambiente de alta competitividade e constante vigilância, Liam observa como o estresse emocional e energético nesses contextos afeta a saúde dos envolvidos. “Além da pressão psicológica, há o impacto dos pensamentos e emoções das torcidas, que frequentemente são negativas, esse tipo de ambiente dificulta o equilíbrio mental e energético dos participantes”, diz.



Outro ponto relevante, é o impacto dos campos eletromagnéticos gerados por dispositivos eletrônicos, como câmeras, microfones e outros equipamentos usados durante o confinamento em realities. “Esses aparelhos emitem radiação que podem afetar profundamente o funcionamento do nosso sistema nervoso central”, explica.



Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos alerta para os riscos desses campos, que podem causar desde problemas como perda de memória e dificuldade no funcionamento dos neurotransmissores até disfunções mais graves, como o aumento do risco de câncer. Além de afetar a qualidade do sono e prejudicar o equilíbrio mental.



Para mitigar os efeitos negativos do ambiente sobre a saúde física e mental, o especialista sugere práticas simples e acessíveis para o dia a dia, como a meditação, por exemplo. “A prática permite uma conexão interna, aliviando o estresse e promovendo o equilíbrio emocional”. Além disso, os exercícios físicos não só ajudam a liberar tensões acumuladas, mas também contribuem para a melhora do humor e o fortalecimento da saúde mental.



Outro ponto citado pelo especialista, é a alimentação consciente como uma ferramenta para a regeneração do corpo e da mente. Escolher alimentos que nutrem de forma equilibrada o organismo pode ter um impacto significativo no bem-estar físico e energético, ajudando a manter a mente clara e o corpo em harmonia.



Em conclusão, Liam explica que a conexão corpo-mente-espírito é essencial para equilibrar os impactos do ambiente em nossa saúde. “O cuidado precisa ser integral, pois nossa saúde física, mental e energética estão profundamente interligadas”, finaliza.

