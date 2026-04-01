Quem tem hipertensão pode comer bacalhau?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O bacalhau é um prato tradicional e apreciado, especialmente em épocas festivas. No entanto, para os mais de 30 milhões de brasileiros com hipertensão, seu consumo exige cautela. O principal vilão é o alto teor de sal utilizado no processo de conservação do peixe, que pode representar um risco significativo para a saúde cardiovascular.

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017-2018), o consumo médio de sal do brasileiro fica entre 9,3g e 12g de sal por dia, ultrapassando a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 5 gramas diárias. Nesse cenário, o bacalhau pode ser uma armadilha.

"Mesmo após dessalgá-lo, o bacalhau ainda concentra uma grande quantidade de sal. A cada 200g do peixe, pode haver até 5g, dependendo do método de preparação e do tempo de salga, valor esse que excede a recomendação diária para os pacientes hipertensos”, alerta o cardiologista Celso Amodeo, e especialista em hipertensão arterial do HCor (Hospital do Coração).

Como consumir bacalhau com segurança?

Para consumir o bacalhau, primeiramente, a pressão arterial precisa estar bem controlada com as medicações prescritas pelo médico. Além disso, para quem tem pressão alta, a moderação é a chave. Celso recomenda que o consumo seja limitado a uma porção de até 100 gramas. "Essa quantidade contém cerca de 2,5 gramas de sal, o que corresponde à metade da recomendação diária e é uma porção mais segura", explica.

Os acompanhamentos, como arroz (carboidratos), vegetais e legumes, deverão conter as outras 2,5g recomendadas pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão

Uma alternativa ainda mais segura é optar pelo bacalhau fresco ou congelado (não salgado), que oferece os mesmos benefícios nutricionais sem o risco do excesso de sódio.

Atenção aos acompanhamentos

Outro ingrediente clássico nas receitas com bacalhau é o azeite. Embora seja uma gordura saudável, rica em antioxidantes, seu consumo também deve ser moderado devido ao alto valor calórico.

"Cada grama de azeite tem 9 calorias, mais do que o dobro do açúcar, que tem 4 calorias por grama. O uso excessivo pode levar ao ganho de peso, um fator de risco para a hipertensão", pontua o cardiologista. Portanto, é possível incluir o bacalhau na dieta, desde que o preparo seja cuidadoso, a porção seja controlada e os acompanhamentos sejam equilibrados.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.