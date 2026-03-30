3 receitas com bacalhau para inovar no almoço da Sexta-feira Santa
Cansado do bacalhau à Gomes de Sá? Surpreenda a família com pratos criativos e deliciosos que vão do bolinho cremoso à lasanha; anote o preparo
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A Sexta-feira Santa de 2026, que será celebrada em 3 de abril, se aproxima. E, com ela, a tradição de reunir a família ao redor da mesa para um almoço especial. O bacalhau é o protagonista, mas que tal fugir do óbvio e surpreender a todos com preparos que vão além das receitas de sempre? Sair da clássica bacalhoada pode ser mais simples do que parece.
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Para ajudar nessa missão, a reportagem lista três pratos criativos e deliciosos que prometem transformar o seu almoço de feriado. São opções que renovam o cardápio, trazendo novos sabores e texturas ao peixe mais famoso da Páscoa. Anote o passo a passo e prepare-se para receber elogios.
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Lasanha de bacalhau cremosa
Uma alternativa que une a tradição italiana com o sabor português. A lasanha de bacalhau é um prato reconfortante, perfeito para o almoço em família. A cremosidade do molho branco combina perfeitamente com as lascas do peixe.
Tempo de preparo: aproximadamente 60 minutos
Ingredientes:
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500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
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1 pacote de massa para lasanha pré-cozida
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1 cebola grande picada
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2 dentes de alho picados
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500 ml de molho branco
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200 g de queijo muçarela fatiado
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100 g de queijo parmesão ralado
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Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto
Para o preparo, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Adicione o bacalhau desfiado e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta. Em um refratário, monte a lasanha intercalando camadas de molho branco, massa, refogado de bacalhau e queijo muçarela. Finalize com molho branco e queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos ou até gratinar.
Bolinho de bacalhau com mandioquinha
Essa versão troca a batata tradicional pela mandioquinha, o que confere ao bolinho uma textura mais macia e um sabor levemente adocicado. É uma ótima opção de entrada ou até mesmo como petisco principal.
Tempo de preparo: aproximadamente 40 minutos
Ingredientes:
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500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
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500 g de mandioquinha cozida e amassada
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1 ovo
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Salsinha e cebolinha picadas a gosto
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
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Óleo para fritar
Em uma tigela, misture bem o bacalhau desfiado, a mandioquinha amassada, o ovo e os temperos verdes. Ajuste o sal e a pimenta. Modele os bolinhos no formato desejado e frite-os em óleo quente até que fiquem dourados por igual. Sirva em seguida.
Bacalhau espiritual
Um clássico português que merece mais espaço na mesa dos brasileiros. É um prato gratinado, extremamente cremoso e fácil de fazer. A combinação de bacalhau, pão, cenoura e molho branco resulta em uma experiência única.
Tempo de preparo: aproximadamente 50 minutos
Ingredientes:
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400 g de bacalhau dessalgado e desfiado
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2 cenouras médias raladas
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1 cebola picada
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2 dentes de alho picados
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2 pães franceses amanhecidos (sem casca)
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500 ml de leite
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500 ml de molho branco
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Queijo parmesão ralado para gratinar
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Azeite, sal e noz-moscada a gosto
Primeiro, umedeça o pão no leite e reserve. Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Junte a cenoura ralada e cozinhe por alguns minutos. Acrescente o bacalhau e o pão umedecido, misturando bem. Incorpore o molho branco e tempere com sal e noz-moscada. Despeje a mistura em um refratário, cubra com queijo parmesão e leve ao forno a 200°C para gratinar.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.