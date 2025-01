Otávio Mesquita faz alerta para doença arterial coronariana

O apresentador do SBT Otávio Mesquita, de 65 anos, usou suas redes sociais, na última quinta-feira (30), para explicar seu afastamento e anunciar que teve um problema de saúde inesperado: ele foi diagnostico com obstrução de uma das artérias coronárias, um problema cardíaco desconhecido por ele até então.

"Fiz os exames e descobri que uma das minhas coronárias estava 95% tapada. Imagina isso? Eu poderia ter tido um ataque e ido para o céu", comentou, refletindo sobre a gravidade da situação.



Ele explicou que soube da condição após uma conversa informal com um amigo médico, que o orientou a realizar exames. "É importante que você que nunca fez esse exame faça, pense nisso, você tem que cuidar do seu coração. Estou super bem, não perdi meu bom humor, minha vida e minha emoção com Deus. Repito: cuide-se", pontuou.

Como é o diagnóstico e tratamento?

A doença arterial coronariana (DAC) é o resultado da obstrução das artérias coronárias - os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração. A definição é do Glossário da Saúde, do Hospital Albert Einstein.

Apesar da condição apresentar sintomas como falta de ar, dor no peito, há casos que podem ser assintomáticos até que o bloqueio seja grave o suficiente para causar um ataque cardíaco. É o que aponta um artigo do Southwestern Medical Center da Universidade do Texas, nos EUA.

Por isso, a instituição indica a realização de exames regularmente. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) é que homens comecem a fazer consultas cardiológicas anuais a partir dos 45 anos e mulheres a partir dos 50 anos.

O diagnóstico da condição pode incluir eletrocardiograma, ecocardiografia e cateterismo cardíaco. Já o tratamento pode ser medicamentoso, a angioplastia coronária, que consiste na aplicação de um "stent” no local da obstrução coronária e tratamento cirúrgico através da revascularização do miocárdio, também conhecida popularmente como "ponte de safena", segundo o Einstein.

Os fatores de risco incluem tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e níveis elevados de gorduras no sangue, especialmente o colesterol.