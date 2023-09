683

Entre as mortes causadas por doenças cardiovasculares, cerca de 30% são por infarto Freepik

O infarto do miocárdio, comumente conhecido como ataque cardíaco, é uma condição de saúde grave e com alto impacto na saúde dos brasileiros, considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra uma média de cerca de 100 mil hospitalizações por ano devido a infartos e estima-se que ocorram de 300 mil a 400 mil casos por ano.





Os dados também apontam que, entre as mortes causadas por doenças cardiovasculares , cerca de 30% são por infarto. Para reforçar a importância de ampliação de medidas de prevenção e conscientização, foi instituído, nesta sexta-feira (29/9), o Dia Mundial do Coração . A data visa disseminar informações seguras e estimular práticas preventivas com o apoio de entidades de saúde.Segundo o cardiologista e emergencista do Hospital Municipal Evandro Freire/CER Ilha, no Rio de Janeiro, Antonio Babo, a rapidez no atendimento de um infarto desempenha um papel crucial na sobrevivência dos pacientes. "É fundamental a busca por atendimento médico imediato logo que se percebam os primeiros sinais, ação que pode reduzir os riscos de óbito", frisa.Além disso, a realização de acompanhamentos periódicos, sobretudo quando há histórico familiar de doenças cardíacas e comorbidades agravantes, devem integrar uma agenda contínua de cuidados com a saúde.O especialista destaca também a importância de se intensificar ações de prevenção e conscientização da população sobre os impactos da doença. Ele explica que o infarto não é apenas uma preocupação de saúde masculina. "Entre as mulheres, temos visto um aumento nas taxas de infarto nas últimas décadas, e atualmente, representam cerca de 30% dos casos".A faixa etária é outro fator importante a ser considerado, alerta Babo. "O infarto não é exclusivo dos idosos. Uma proporção significativa dos casos ocorre em pessoas com menos de 65 anos, o que reforça a necessidade de conscientizar a população sobre os fatores de risco e promover hábitos de vida saudáveis desde cedo."Os fatores de risco, como tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade e histórico familiar, influenciam nas estatísticas de infarto. No Brasil, estima-se que mais de 30% da população adulta seja hipertensa, e cerca de 8% é diabética. "A adoção de hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios, é fundamental na prevenção", salienta.O especialista esclarece que o infarto ocorre quando há falta de irrigação sanguínea no coração, levando à necrose de parte do músculo cardíaco. Isso pode acontecer devido a obstrução das artérias coronarianas por placas de gordura e outras substâncias que vão se acumulando ao longo da vida. "Um indivíduo pode estar em risco de infarto sem perceber, se não estiver em dia com os cuidados preventivos", lembra.- Dor aguda no peito por mais de 20 minutos- Sudorese ou suor frio- Cansaço ou fraqueza- Náuseas e/ou vômito- Tontura ou desmaioAo perceber estes sintomas, deve-se procurar atendimento na emergência hospitalar mais próxima. Vale destacar que, embora os riscos sejam aumentados, o Brasil tem feito avanços no tratamento do infarto. A disseminação de unidades de tratamento especializadas, a adoção de protocolos mais modernos e o acesso a medicamentos eficazes têm contribuído para o combate ao óbito e consequente melhora na qualidade de vida de pacientes que sobrevivem a um ataque cardíaco.