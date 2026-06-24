Como controlar a pressão alta com mudanças simples na rotina

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O susto envolvendo o jornalista Alex Escobar, que teve um pico de pressão durante uma transmissão ao vivo da Copa do Mundo nos Estados Unidos nesta semana, serve de alerta para um problema silencioso e muito comum: a hipertensão. Controlar a pressão arterial, no entanto, vai além do uso de medicamentos e passa por mudanças simples e eficazes na rotina diária. A adoção de hábitos saudáveis é uma ferramenta poderosa para manter os níveis sob controle e garantir mais qualidade de vida.

Ajustes na alimentação, por exemplo, produzem um impacto direto na saúde do coração. A principal medida é reduzir o consumo de sódio, presente em grandes quantidades em alimentos ultraprocessados, embutidos e fast-food. Dar preferência a temperos naturais, como ervas e especiarias, é uma troca inteligente e saborosa.

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Uma dieta baseada no modelo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) é frequentemente recomendada. Ela prioriza o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura. Alimentos ricos em potássio, magnésio e cálcio ajudam a equilibrar os efeitos do sódio no organismo.

Exercícios físicos são essenciais

A prática regular de atividades físicas fortalece o coração, que passa a bombear o sangue com menos esforço, diminuindo a pressão sobre as artérias. A recomendação geral é de pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, o que pode ser dividido em sessões de 30 minutos, cinco vezes por semana.

Caminhadas aceleradas, ciclismo, natação e dança são ótimas opções para começar. O importante é encontrar uma atividade prazerosa para garantir a consistência. Exercícios de fortalecimento muscular, como a musculação, também são benéficos e devem ser incorporados duas vezes por semana, sempre com orientação profissional.

Outros hábitos que impactam a pressão

Além da dieta e do exercício, outros fatores do estilo de vida são determinantes para o controle da hipertensão. Gerenciar o estresse é um deles, já que a liberação contínua de hormônios como o cortisol pode elevar a pressão arterial. Técnicas de relaxamento, meditação ou hobbies podem ajudar.

Limitar o consumo de álcool e abandonar o cigarro também são medidas cruciais. Ambas as substâncias agem diretamente no sistema cardiovascular, contraindo os vasos sanguíneos e aumentando a pressão. Por fim, uma boa noite de sono é reparadora e auxilia na regulação de funções vitais do corpo. Dormir menos de seis horas por noite de forma consistente está associado a um maior risco de hipertensão.

É fundamental ressaltar que essas mudanças de hábito devem complementar o tratamento médico, e não substituí-lo. Qualquer alteração na rotina ou no plano de tratamento deve ser discutida com um profissional de saúde.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.