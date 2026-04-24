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5 hábitos para evitar a hipertensão, segundo especialistas

Entre os cuidados, especialistas destacam a importância de medir a pressão regularmente e adotar uma rotina mais equilibrada

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Repórter
24/04/2026 11:08

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De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a hipertensão arterial afeta cerca de 3 em cada 10 brasileiros adultos crédito: Feen - wikimedia commons

A hipertensão arterial é caracterizada pela elevação persistente da pressão do sangue nas artérias, o que faz com que o coração precise trabalhar de forma mais intensa para bombear o sangue pelo corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), ela afeta cerca de 3 em cada 10 brasileiros adultos e é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e doença renal. Silenciosa na maioria dos casos, a condição muitas vezes só é diagnosticada quando já causou danos ao organismo.

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Nesse cenário, mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir e controlar a hipertensão. Segundo Murilo Meneses, médico e professor de cardiologia da pós-graduação médica da Afya Goiânia, mudanças na rotina têm poder de prevenir o surgimento da doença em pessoas que não possuem a condição e, em quem já é hipertenso, podem reduzir significativamente os níveis pressóricos. O médico reforça que essas medidas são parte essencial do tratamento e da prevenção já que raramente a doença  surge de forma repentina 

De acordo com o especialista, na maioria dos casos, é o resultado acumulado de hábitos que sobrecarregam o sistema cardiovascular ao longo dos anos. “Uma pessoa que inclui hábitos saudáveis na rotina pode alcançar reduções expressivas da pressão, muitas vezes comparáveis ao uso de medicamentos”, afirma o cardiologista. 

O médico também destaca a importância do diagnóstico precoce. “Como a hipertensão costuma não apresentar sintomas, a aferição regular da pressão é essencial para evitar complicações graves e silenciosas ao longo do tempo”, enfatiza.

Alimentação 

A alimentação, dentro desse contexto, se destaca como um dos pilares mais importantes do cuidado. Renato Zorzo, médico e  professor de nutrologia da Afya Ribeirão Preto, afirma que uma dieta equilibrada contribui tanto de forma direta quanto indireta para o controle da pressão. O excesso de sódio eleva diretamente os níveis pressóricos, enquanto o consumo frequente de açúcares simples e gorduras saturadas favorece o desenvolvimento de obesidade, resistência à insulina e aterosclerose. “O sódio aumenta diretamente a pressão arterial, enquanto outros componentes, como açúcar e gordura saturada, contribuem de forma indireta ao desencadear alterações metabólicas”, explica o nutrólogo.

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O professor ressalta que há, atualmente, um padrão alimentar amplamente recomendado, que é a chamada dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ou Abordagens dietéticas para interromper a hipertensão, em tradução livre.  Esse modelo sozinho já é capaz de reduzir um bom percentual da pressão arterial, porque prioriza alimentos ricos em nutrientes e com baixo teor de sódio e gorduras prejudiciais.

Outro ponto importante, segundo o médico, é olhar para a composição dos alimentos, e não apenas para sua classificação. “Nem todo alimento industrializado é prejudicial, assim como nem todo alimento in natura é necessariamente saudável. O mais importante é avaliar a composição”, destaca.

Por fim, o especialista reforça a importância de uma abordagem ampla, baseada na chamada medicina do estilo de vida. “Alimentação adequada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e controle do estresse são os quatro pilares fundamentais para uma boa saúde”, afirma. Ele também ressalta o papel do exercício físico no organismo: “o músculo em atividade se torna um agente metabólico que ajuda no controle da glicemia, do colesterol e da própria pressão arterial”, ensina.


5 hábitos para evitar a hipertensão, segundo especialistas

    Reduzir o consumo de sal, evitando alimentos ultraprocessados
    Praticar atividade física regularmente (ao menos 150 minutos por semana)
    Manter um peso corporal saudável
    Evitar o consumo excessivo de álcool
    Controlar o estresse e priorizar boas noites de sono

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