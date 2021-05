17 de maio: Dia Mundial da Hipertensão Arterial conscientiza sobre doença

(foto: Ewa Urban/Pixabay)

CUIDADOS PARA UMA BOA SAÚDE



Nesta segunda-feira (17/5), celebra-se o, data escolhida para promover a conscientização a respeito da. A hipertensão arterial - ou- é um problema bastante comum, que atinge mais de 38,1 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, número que equivale a 23,9% da população dessa faixa etária, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019. Os dados também revelam que a incidência aumenta conforme a idade, chegando a 62% naacima de 75 anos.No país,anualmente cerca de 350 mil pessoas em consequência de, e a maioria tem como uma das causas a hipertensão arterial, que precipita 80% dos casos de acidente vascular cerebral (AVC) e também aumenta adearteriais e atérenal, além da relação com a disfunção erétil.Com a, é uma situação que pode se agravar. Pessoas hipertensas, com a pressão arterial descontrolada, estão entre o grupo com mais chance de manifestarcom a, assim como outrostambém predispõem a um quadro mais severo da infecção pelo, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares pré-existentes.A pressão alta é um quadro de saúde prefeitamente controlado com hábitos, também pela utlização adequada da, quando se faz necessária. Estudos atuais traçam um paralelo sobre as formas de prevenir o problema e osocial. Com muita gente confinada, é comum que uma alimentação equivocada se torne uma válvula de escape e, ao lado do, é uma situação que maximiza a possibilidade de descontrole da pressão arterial. Resistir às tentações e se alimentar em horários regulares é de extrema- O tabagismo aumenta o risco de doenças cardiovasculares e é apontado como fator negativo no controle de hipertensos- Pre%uFB01ra sempre os alimentos frescos e limite as refeições congeladas, embutidas e enlatadas- O excesso de peso pode aumentar a pressão em 30%, além de di%uFB01cultar o controle nos hipertensos- Limite o consumo diário de álcool a 1 dose (mulheres) e 2 doses (homens)- Faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, que pode ser dividido em dois períodos de 15 minutos ou três de 10 minutos- Procure uma melhor qualidade de vida