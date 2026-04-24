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PRESSÃO ALTA

Dia da Hipertensão: prevenção começa no prato

Condição que afeta aproximadamente um a cada três brasileiros é fator de risco para infarto e AVC; nutrólogo lista alimentos para incluir no dia a dia

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Repórter
24/04/2026 14:00 - atualizado em 24/04/2026 14:25

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Cereais integrais e leguminosas são ricos em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão arterial
Cereais integrais e leguminosas são ricos em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão arterial crédito: azerbaijan_stockers/FreePik

Neste domingo (26/4), será lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, e dados da pesquisa Vigitel 2023–2025, do Ministério da Saúde, indicam que cerca de 30% dos adultos brasileiros tenham a condição.

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A doença está entre os principais fatores de risco para problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), e o cenário se agrava diante do envelhecimento da população no Brasil e no mundo: após os 60 anos, mais da metade das pessoas pode apresentar níveis elevados de pressão arterial.

O nutrólogo Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society (TOS/EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), alerta que “a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Quando não controlada, pode levar a complicações cardiovasculares e renais graves. O grande desafio é que muitas pessoas só descobrem a doença quando já há algum comprometimento” .

Para o especialista, a prevenção é fundamental e começa no prato, com a redução do consumo de sal e priorizando alimentos naturais. “Praticar atividade física e manter o acompanhamento médico regular são outras medidas essenciais para conter o avanço da doença”, completa.

O que colocar no prato?

Entre os padrões alimentares que podem reduzir níveis de pressão arterial, estão a dieta DASH – baseada no consumo de frutas, verduras, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, além da restrição de sódio – e a dieta mediterrânea, rica em gorduras “boas”, como azeite de oliva, peixes e oleaginosas.

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A seguir, o nutrólogo lista os principais alimentos para incluir no dia a dia e o que evitar.

Frutas e vegetais

  • Banana: rica em potássio, ajuda a equilibrar o excesso de sódio
  • Laranja: fonte de vitamina C e antioxidantes
  • Abacate: alta concentração de gorduras monoinsaturadas benéficas ao coração
  • Espinafre, couve e brócolis: fornecem magnésio, potássio e fibras
  • Tomate: contém licopeno, com ação antioxidante

Leguminosas

  • Feijão: rico em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão
  • Lentilha: fonte de proteína vegetal e potássio
  • Grão-de-bico: auxilia no controle glicêmico e cardiovascular

Grãos integrais

  • Aveia: rica em beta-glucana, fibra que ajuda a reduzir o colesterol
  • Arroz integral: possui fibras e magnésio
  • Quinoa: rica em proteínas e nutrientes essenciais (fibras e minerais)

Oleaginosas

  • Castanha-do-pará: contém selênio, importante antioxidante
  • Amêndoas: contribuem para a saúde vascular
  • Nozes: fonte de ômega-3

Proteínas magras e gorduras boas

  • Peixes: ricos em ômega-3, com efeito anti-inflamatório
  • Azeite de oliva: aliado da saúde cardiovascular, rico em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes
  • Frango: opção com menor teor de gordura saturada
  • Laticínios magros: fonte de cálcio, importante para a regulação da pressão

O que controlar?

  • Excesso de sal: presente especialmente em embutidos e outros produtos industrializados. A leitura do rótulo é essencial para identificar a quantidade de sódio
  • Refrigerantes e bebidas açucaradas
  • Consumo elevado de álcool

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