Dia da Hipertensão: prevenção começa no prato
Condição que afeta aproximadamente um a cada três brasileiros é fator de risco para infarto e AVC; nutrólogo lista alimentos para incluir no dia a dia
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Neste domingo (26/4), será lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, e dados da pesquisa Vigitel 2023–2025, do Ministério da Saúde, indicam que cerca de 30% dos adultos brasileiros tenham a condição.
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A doença está entre os principais fatores de risco para problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), e o cenário se agrava diante do envelhecimento da população no Brasil e no mundo: após os 60 anos, mais da metade das pessoas pode apresentar níveis elevados de pressão arterial.
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O nutrólogo Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society (TOS/EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), alerta que “a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Quando não controlada, pode levar a complicações cardiovasculares e renais graves. O grande desafio é que muitas pessoas só descobrem a doença quando já há algum comprometimento” .
Para o especialista, a prevenção é fundamental e começa no prato, com a redução do consumo de sal e priorizando alimentos naturais. “Praticar atividade física e manter o acompanhamento médico regular são outras medidas essenciais para conter o avanço da doença”, completa.
O que colocar no prato?
Entre os padrões alimentares que podem reduzir níveis de pressão arterial, estão a dieta DASH – baseada no consumo de frutas, verduras, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, além da restrição de sódio – e a dieta mediterrânea, rica em gorduras “boas”, como azeite de oliva, peixes e oleaginosas.
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A seguir, o nutrólogo lista os principais alimentos para incluir no dia a dia e o que evitar.
Frutas e vegetais
- Banana: rica em potássio, ajuda a equilibrar o excesso de sódio
- Laranja: fonte de vitamina C e antioxidantes
- Abacate: alta concentração de gorduras monoinsaturadas benéficas ao coração
- Espinafre, couve e brócolis: fornecem magnésio, potássio e fibras
- Tomate: contém licopeno, com ação antioxidante
Leguminosas
- Feijão: rico em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão
- Lentilha: fonte de proteína vegetal e potássio
- Grão-de-bico: auxilia no controle glicêmico e cardiovascular
Grãos integrais
- Aveia: rica em beta-glucana, fibra que ajuda a reduzir o colesterol
- Arroz integral: possui fibras e magnésio
- Quinoa: rica em proteínas e nutrientes essenciais (fibras e minerais)
Oleaginosas
- Castanha-do-pará: contém selênio, importante antioxidante
- Amêndoas: contribuem para a saúde vascular
- Nozes: fonte de ômega-3
Proteínas magras e gorduras boas
- Peixes: ricos em ômega-3, com efeito anti-inflamatório
- Azeite de oliva: aliado da saúde cardiovascular, rico em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes
- Frango: opção com menor teor de gordura saturada
- Laticínios magros: fonte de cálcio, importante para a regulação da pressão
O que controlar?
- Excesso de sal: presente especialmente em embutidos e outros produtos industrializados. A leitura do rótulo é essencial para identificar a quantidade de sódio
- Refrigerantes e bebidas açucaradas
- Consumo elevado de álcool