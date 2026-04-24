Dia da Hipertensão: prevenção começa no prato

Neste domingo (26/4), será lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, e dados da pesquisa Vigitel 2023–2025, do Ministério da Saúde, indicam que cerca de 30% dos adultos brasileiros tenham a condição.

A doença está entre os principais fatores de risco para problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), e o cenário se agrava diante do envelhecimento da população no Brasil e no mundo: após os 60 anos, mais da metade das pessoas pode apresentar níveis elevados de pressão arterial.



O nutrólogo Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society (TOS/EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), alerta que “a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Quando não controlada, pode levar a complicações cardiovasculares e renais graves. O grande desafio é que muitas pessoas só descobrem a doença quando já há algum comprometimento” .



Para o especialista, a prevenção é fundamental e começa no prato, com a redução do consumo de sal e priorizando alimentos naturais. “Praticar atividade física e manter o acompanhamento médico regular são outras medidas essenciais para conter o avanço da doença”, completa.

O que colocar no prato?



Entre os padrões alimentares que podem reduzir níveis de pressão arterial, estão a dieta DASH – baseada no consumo de frutas, verduras, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, além da restrição de sódio – e a dieta mediterrânea, rica em gorduras “boas”, como azeite de oliva, peixes e oleaginosas.

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A seguir, o nutrólogo lista os principais alimentos para incluir no dia a dia e o que evitar.

Frutas e vegetais



Banana : rica em potássio, ajuda a equilibrar o excesso de sódio



: rica em potássio, ajuda a equilibrar o excesso de sódio Laranja : fonte de vitamina C e antioxidantes



: fonte de vitamina C e antioxidantes Abacate : alta concentração de gorduras monoinsaturadas benéficas ao coração



: alta concentração de gorduras monoinsaturadas benéficas ao coração Espinafre, couve e brócolis : fornecem magnésio , potássio e fibras



: fornecem , potássio e fibras Tomate: contém licopeno, com ação antioxidante



Leguminosas



Feijão : rico em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão



: rico em fibras e minerais que auxiliam no controle da pressão Lentilha : fonte de proteína vegetal e potássio



: fonte de proteína vegetal e potássio Grão-de-bico: auxilia no controle glicêmico e cardiovascular



Grãos integrais



Aveia : rica em beta-glucana, fibra que ajuda a reduzir o colesterol



: rica em beta-glucana, fibra que ajuda a reduzir o colesterol Arroz integral : possui fibras e magnésio



: possui fibras e magnésio Quinoa: rica em proteínas e nutrientes essenciais (fibras e minerais)



Oleaginosas



Castanha-do-pará : contém selênio, importante antioxidante



: contém selênio, importante antioxidante Amêndoas : contribuem para a saúde vascular



: contribuem para a saúde vascular Nozes: fonte de ômega-3



Proteínas magras e gorduras boas



Peixes : ricos em ômega-3, com efeito anti-inflamatório



: ricos em ômega-3, com efeito anti-inflamatório Azeite de oliva : aliado da saúde cardiovascular, rico em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes



: aliado da saúde cardiovascular, rico em compostos anti-inflamatórios e antioxidantes Frango : opção com menor teor de gordura saturada



: opção com menor teor de gordura saturada Laticínios magros: fonte de cálcio, importante para a regulação da pressão



O que controlar?

