Neurocirurgião explica relação entre gordura abdominal e risco de AVC





gordura abdominal não é apenas uma questão estética. Quando em excesso, pode estar associada a alterações metabólicas importantes, como hipertensão, resistência à insulina e inflamação crônica, fatores que aumentam o risco cardiovascular e podem contribuir para a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral, o AVC.

“O alerta não é sobre aparência. É sobre saúde vascular e prevenção. Estudos indicam que o acúmulo de gordura visceral está relacionado a maior risco de eventos vasculares”, afirma o neurocirurgião Orlando Maia, que atua no tratamento de doenças cerebrovasculares.

Segundo o especialista, o cuidado deve estar centrado na prevenção de comorbidades por meio da adoção de hábitos de vida mais saudáveis, com alimentação equilibrada e prática regular de atividade física.





Gordura visceral e mulheres

Nas mulheres, alterações hormonais ao longo da vida, especialmente após a menopausa, podem favorecer o acúmulo de gordura visceral. Nesse período, são frequentes mudanças metabólicas como aumento de peso, resistência à insulina e alterações no metabolismo da glicose e dos lipídios.

“A atividade física limitada nesse período pode acelerar perdas funcionais e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e osteoporose”, reforça o médico.

O especialista destaca que peso corporal, padrão alimentar, nível de atividade física e escolhas de estilo de vida influenciam diretamente o risco de eventos cardiovasculares e metabólicos ao longo do tempo.

Sobre o especialista

Orlando Maia é especialista em tratamentos neurocirúrgicos endovasculares, com atuação em doenças cerebrovasculares como AVC, aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa cerebral, estenose de carótida e fístulas carótido-cavernosas.

É membro titular da World Federation of Neuroradiology, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade de Neurocirurgia do Rio . Atualmente, também é vice-presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia 2026.