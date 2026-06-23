Alex Escobar sofre pico de pressão e caso chama atenção para sintomas e riscos da hipertensão

O afastamento temporário do jornalista esportivo Alex Escobar da cobertura da Copa do Mundo de 2026 reacendeu o alerta para um problema frequente, mas muitas vezes subestimado: o pico de pressão arterial, também chamado de pico hipertensivo. O episódio ocorreu ao vivo, durante participação no programa Encontro, diretamente de Nova Jersey, em conversa com Patrícia Poeta, na segunda-feira, 22 de junho. Depois de passar mal, Escobar foi encaminhado a um hospital para avaliação médica e, horas mais tarde, usou as redes sociais para informar que estava bem e sem sintomas.

O caso trouxe à tona uma situação comum em grandes coberturas esportivas, marcadas por estresse, mudanças de rotina, fuso horário e pressão emocional. No relato publicado posteriormente, o jornalista mencionou que a imagem com a boca mole havia assustado parte do público, embora os exames iniciais tenham indicado estabilização do quadro. Episódios como esse ajudam a explicar por que profissionais de saúde orientam atenção redobrada aos sinais do corpo, especialmente em ambientes de grande tensão e desgaste físico.

Depois de passar mal, Escobar foi encaminhado a um hospital para avaliação médica e, horas mais tarde, usou as redes sociais para informar que estava bem e sem sintomas – Reprodução/TV Globo

O que é um pico de pressão arterial?

Um pico de pressão arterial ocorre quando a pressão do sangue nos vasos sanguíneos sobe de forma súbita e temporária, ultrapassando valores considerados seguros. Em muitos casos, a pressão pode chegar ou superar patamares como 160×100 mmHg, ou até mais, em pessoas que nem sempre têm histórico de hipertensão diagnosticada. Essa elevação rápida pode durar minutos ou horas, dependendo da causa e da resposta do organismo.

Ao contrário da hipertensão arterial crônica, que se mantém elevada de forma persistente ao longo do tempo, o pico hipertensivo é um episódio agudo. Ainda assim, representa um sinal de alerta importante. Mesmo que a pressão volte a níveis próximos do normal após algum tempo de repouso ou tratamento, a ocorrência de um pico indica que o sistema cardiovascular foi submetido a uma sobrecarga momentânea, o que pode trazer riscos, principalmente em quem já tem doenças cardíacas, renais ou histórico de AVC.

Quais são as principais causas e gatilhos de um pico hipertensivo?

As causas de um pico hipertensivo costumam estar ligadas a fatores que, isolados ou combinados, aumentam de forma rápida a tensão nas artérias. Entre os gatilhos mais citados por especialistas estão situações de estresse intenso, crises de ansiedade, esforço físico acima do habitual e alterações bruscas na rotina de sono, alimentação e hidratação, comuns em deslocamentos longos ou jornadas de trabalho prolongadas.

Alguns hábitos também podem favorecer a elevação repentina da pressão arterial:

Excesso de sal nas refeições, que retém líquidos e aumenta o volume de sangue circulante;

nas refeições, que retém líquidos e aumenta o volume de sangue circulante; Consumo elevado de cafeína (café, energéticos, chás estimulantes), que pode acelerar os batimentos cardíacos;

(café, energéticos, chás estimulantes), que pode acelerar os batimentos cardíacos; Desidratação , reduzindo o volume de líquido no organismo e exigindo maior esforço do coração;

, reduzindo o volume de líquido no organismo e exigindo maior esforço do coração; Uso inadequado de medicamentos , como remédios para dor, descongestionantes nasais e algumas substâncias estimulantes;

, como remédios para dor, descongestionantes nasais e algumas substâncias estimulantes; Interrupção súbita de remédios de uso contínuo para controle da pressão, sem orientação médica.

Em eventos esportivos internacionais, jornalistas, atletas e integrantes de comissões técnicas ficam expostos a fatores que podem somar esses riscos: alterações de fuso horário, alimentação fora de rotina, pouco sono, deslocamentos frequentes e forte carga emocional. Nesse contexto, um pico de pressão pode surgir mesmo em pessoas que não tinham queixas cardiovasculares relevantes até então.

Quais sintomas indicam um pico de pressão arterial?

Os sintomas de um pico de pressão alta podem variar de pessoa para pessoa. Em alguns casos, quase não há sinais evidentes, o que dificulta a percepção do problema. Em outros, o quadro se manifesta com sintomas que chamam a atenção de quem está ao redor, como ocorreu com Alex Escobar durante a transmissão ao vivo.

Entre as queixas mais comuns relatadas em episódios de elevação súbita da pressão estão:

Dor de cabeça intensa , geralmente na região da nuca ou na parte frontal da cabeça;

, geralmente na região da nuca ou na parte frontal da cabeça; Tontura ou sensação de desequilíbrio;

ou sensação de desequilíbrio; Visão embaçada ou pontos luminosos no campo visual;

ou pontos luminosos no campo visual; Zumbido no ouvido , acompanhado ou não de sensação de pressão na cabeça;

, acompanhado ou não de sensação de pressão na cabeça; Palpitações , com percepção dos batimentos cardíacos acelerados ou fortes;

, com percepção dos batimentos cardíacos acelerados ou fortes; Dor ou aperto no peito , que pode se irradiar para o pescoço, mandíbula, costas ou braço;

, que pode se irradiar para o pescoço, mandíbula, costas ou braço; Alteração na fala , dificuldade para articular palavras ou assimetria na face, como boca caída;

, dificuldade para articular palavras ou assimetria na face, como boca caída; Fraqueza súbita em um lado do corpo ou dificuldade para movimentar braços e pernas.

Nem todos esses sinais aparecem ao mesmo tempo, e a intensidade pode ser variável. Porém, qualquer mudança repentina, especialmente em ambiente de estresse ou esforço, merece atenção. Em estúdios de TV, estádios e transmissões ao vivo, colegas e equipes de produção costumam ser os primeiros a notar alterações de fala, expressão facial ou postura, o que contribui para o encaminhamento rápido a um serviço de saúde.

Os sintomas de um pico de pressão alta podem variar de pessoa para pessoa. Em alguns casos, quase não há sinais evidentes, o que dificulta a percepção do problema – depositphotos.com / HayDmitriy

Quando o pico de pressão exige atendimento médico imediato?

Um pico hipertensivo pode ser apenas transitório, mas há situações em que representa uma emergência médica. O atendimento imediato é considerado necessário quando a pressão está muito alta (geralmente em torno ou acima de 180×120 mmHg) acompanhada de sintomas que sugerem risco de dano a órgãos vitais, como cérebro, coração, rins e olhos.

Sinais que costumam indicar necessidade de procurar pronto-socorro com urgência incluem:

Dor no peito, sensação de aperto intenso ou queimação, principalmente se associada a falta de ar; Dificuldade para falar, confusão mental ou boca torta, que podem indicar um possível acidente vascular cerebral (AVC); Fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, perda de força em braço ou perna; Falta de ar importante, com sensação de sufocamento ou respiração muito dificultada; Dor de cabeça súbita e muito intensa, diferente das habituais, especialmente se surgir de forma abrupta; Desmaio ou redução do nível de consciência.

Nesses cenários, a orientação dos especialistas é buscar atendimento de emergência o mais rápido possível. A avaliação médica pode incluir aferição repetida da pressão arterial, exames de sangue, eletrocardiograma, tomografia ou outros procedimentos, dependendo da suspeita clínica. Em alguns casos, é necessário internação para monitoramento e controle rigoroso da pressão com medicamentos intravenosos.

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Mesmo quando o episódio não evolui para complicações graves, como no caso divulgado por Alex Escobar, a recomendação habitual é o acompanhamento posterior com profissionais de saúde. Esse acompanhamento permite investigar se há hipertensão de base, fatores de risco associados ou necessidade de ajustes na rotina, na alimentação e nos hábitos de vida, buscando reduzir a chance de novos picos de pressão arterial no futuro.