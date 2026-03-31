5 hábitos para mulheres controlarem a pressão arterial sem remédios

Manter a pressão arterial sob controle é um dos pilares para a saúde do coração feminino, e a boa notícia é que essa tarefa não depende apenas de medicamentos. Pequenas e consistentes mudanças na rotina diária podem fazer uma diferença significativa na prevenção e no manejo da hipertensão, condição que afeta milhões de mulheres.

Adotar novos hábitos é uma estratégia poderosa que complementa o acompanhamento médico. Essa abordagem preventiva é ainda mais relevante com a atualização da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, que reclassificou a pressão de 120/80 mmHg, antes considerada ótima, para pré-hipertensão. A nova diretriz reforça a importância do tema ao incluir, pela primeira vez, um capítulo dedicado exclusivamente à saúde cardiovascular da mulher.

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Confira cinco práticas que podem ajudar a controlar a pressão arterial de forma natural:

Controle o consumo de sódio

O excesso de sal é um dos principais vilões da pressão alta, com a recomendação sendo de no máximo 2 gramas de sódio por dia (equivalente a 5 gramas de sal). Ele faz o corpo reter mais líquido, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão nas artérias. A dica é reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, como embutidos e salgadinhos, e preferir temperos naturais. Ler os rótulos e adotar uma dieta como a DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) também são estratégias eficientes.

Pratique atividade física regular

Não é preciso se tornar uma atleta de elite. Caminhadas, corridas leves, natação ou dança, por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana, já fortalecem o coração. O exercício ajuda o órgão a bombear sangue com menos esforço, aliviando a força sobre as artérias e melhorando a circulação.

Gerencie o estresse diário

A rotina agitada libera hormônios, como o cortisol, que podem contrair os vasos sanguíneos e elevar a pressão temporariamente. Encontrar válvulas de escape é fundamental. Práticas como meditação, ioga, respiração profunda ou dedicar tempo a um hobby relaxante ajudam a acalmar o sistema nervoso e a manter a pressão mais estável.

Modere o consumo de álcool

Beber em excesso pode elevar a pressão arterial a níveis perigosos. A recomendação para mulheres é limitar o consumo a no máximo uma dose por dia (o que equivale a cerca de 100 ml de vinho ou uma lata de cerveja de 350 ml). Além disso, as bebidas alcoólicas são calóricas e podem levar ao ganho de peso, outro fator de risco para a hipertensão.

Priorize a qualidade do sono

Uma boa noite de descanso é reparadora para todo o corpo, inclusive para o sistema cardiovascular. Durante o sono, a pressão arterial tende a diminuir. Quando o descanso é insuficiente ou de má qualidade, esse processo é interrompido, mantendo o corpo em estado de alerta e a pressão mais elevada. O ideal é buscar de sete a oito horas de sono por noite.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.