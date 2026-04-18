Congresso de pé e tornozelo acontece neste final de semana

Entre 18 e 21 deste mês, acontece um dos mais importantes encontros da ortopedia nacional: o 22º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo. Mais do que um evento científico, esse congresso representa um ponto de convergência entre conhecimento, experiência prática e inovação em uma área altamente especializada da medicina.



Em um cenário em que a informação se atualiza de forma cada vez mais rápida, encontros presenciais como esse ganham ainda mais relevância. A medicina não é uma ciência estática. Novas técnicas cirúrgicas, novos materiais, novas abordagens de reabilitação e novas evidências científicas surgem constantemente. O congresso funciona, portanto, como um espaço onde tudo isso se encontra, se confronta e evolui.

Do ponto de vista nacional, o evento reúne os principais especialistas do Brasil na área de pé e tornozelo. São profissionais que atuam em diferentes contextos, desde grandes centros universitários até serviços privados de referência, trazendo experiências diversas e complementares. Essa troca é essencial para a consolidação de condutas mais seguras, mais eficazes e mais alinhadas com a melhor evidência disponível.

Mas o impacto não se limita ao Brasil. O congresso também tem relevância internacional, seja pela participação de convidados estrangeiros, seja pelo nível da produção científica apresentada. A ortopedia brasileira, especialmente na área de pé e tornozelo, tem conquistado cada vez mais espaço no cenário global. Trabalhos desenvolvidos aqui são publicados em revistas internacionais de alto impacto, técnicas são discutidas fora do país e há uma integração crescente com centros de excelência ao redor do mundo.

Esse tipo de evento contribui diretamente para esse processo. Ele permite não apenas a atualização dos profissionais brasileiros, mas também a exposição daquilo que vem sendo produzido localmente. É uma via de mão dupla: aprendemos com o que há de mais moderno fora e mostramos o que estamos construindo aqui dentro.

Para o médico, a importância de participar de um congresso vai muito além de assistir a aulas. Trata-se de um ambiente de imersão. Durante alguns dias, o foco está totalmente voltado para a especialidade. Casos complexos são discutidos, dúvidas são compartilhadas, experiências são trocadas de forma direta e muitas vezes informal. Conversas de corredor, discussões após as apresentações e encontros entre colegas acabam sendo tão ricos quanto as próprias palestras.

Além disso, o congresso reforça algo fundamental na prática médica: a necessidade de atualização contínua. A medicina evolui, e aquilo que era considerado padrão há alguns anos pode já não ser mais a melhor opção . Estar presente em eventos como esse é uma forma de garantir que a prática clínica esteja alinhada com o que há de mais atual e seguro para os pacientes.

Outro ponto relevante é o estímulo à produção científica. A apresentação de trabalhos, seja na forma de temas livres, pôsteres ou comunicações orais, representa um momento importante na formação e na consolidação do raciocínio crítico. Produzir ciência exige questionar, investigar, analisar dados e confrontar resultados com a literatura existente. É um processo que fortalece não apenas o conhecimento, mas também a qualidade da prática médica.

Nesse contexto, participar ativamente de um congresso é sempre motivo de grande satisfação. Nesse ano vou a oportunidade de contribuir com duas aulas e a apresentação de três trabalhos científicos ao longo do evento. Mais do que uma realização pessoal, encaro isso como um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido e, sobretudo, como uma representação de Minas Gerais dentro de um cenário nacional tão qualificado.

Levar a experiência de um serviço, compartilhar resultados e discutir ideias com colegas de diferentes regiões do país é algo que fortalece não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade médica à qual ele está inserido. Minas Gerais tem uma tradição importante na formação médica e na produção científica, e poder contribuir com isso em um evento desse porte é, sem dúvida, motivo de orgulho.

Vale destacar também o papel dos congressos na formação das novas gerações. Residentes e jovens especialistas têm a oportunidade de entrar em contato com referências da área, assistir a discussões de alto nível e entender, na prática, como o conhecimento é construído e aplicado. Esse ambiente inspira, motiva e ajuda a formar profissionais mais críticos e mais preparados.

Em um momento em que grande parte do conteúdo está disponível online, poderia se questionar a necessidade de encontros presenciais. No entanto, a experiência mostra exatamente o contrário. O contato direto, a troca de ideias em tempo real e a construção coletiva do conhecimento continuam sendo insubstituíveis. A medicina, apesar de toda a tecnologia, ainda é uma profissão profundamente humana — e isso se reflete também na forma como aprendemos.

O 22º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo representa, portanto, muito mais do que uma sequência de palestras. Ele simboliza o compromisso da especialidade com a evolução contínua, com a excelência no cuidado ao paciente e com a construção de uma medicina cada vez mais baseada em evidências.

Ao final, o maior beneficiado por tudo isso não é o médico, mas o paciente. Cada nova técnica discutida, cada evidência analisada e cada experiência compartilhada se traduz, na prática, em melhores resultados, mais segurança e maior qualidade de vida para quem está do outro lado do atendimento.

Em um mundo que valoriza a velocidade, parar por alguns dias para aprender, discutir e refletir pode parecer um luxo. Na medicina, é uma necessidade.

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