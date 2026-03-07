Neurociência da dor musculoesquelética: o cérebro também é ortopedia

Durante muito tempo, a dor foi tratada como um sinal simples: algo dói porque algo está machucado. O raciocínio parecia lógico, quase intuitivo. Essa lógica ainda funciona bem em lesões agudas evidentes. Mas, quando entramos no território da dor persistente, o modelo começa a falhar.



Lesões podem cicatrizar completamente, mas a dor persistir. Exames podem mostrar estruturas relativamente preservadas, mas o paciente continuar limitado. Cirurgias tecnicamente perfeitas podem não eliminar o sintoma. Quando isso acontece, o modelo puramente estrutural se torna insuficiente.

O sistema nervoso tem a capacidade de se adaptar. Essa capacidade, chamada de neuroplasticidade, é essencial para o aprendizado e a sobrevivência. No contexto da dor, porém, pode se tornar problemática. Estímulos repetidos, estresse, medo de movimento e inflamação persistente podem levar a um estado chamado sensibilização. O limiar para disparo da dor diminui. O sistema fica hiper-reativo.

Na sensibilização periférica, terminações nervosas na região lesionada tornam-se mais sensíveis. Na sensibilização central, o próprio sistema nervoso central amplifica sinais. O resultado é dor desproporcional ao estímulo ou persistente mesmo após resolução do dano inicial. Isso ajuda a explicar por que duas pessoas com exames semelhantes podem apresentar experiências completamente diferentes. Uma sente desconforto leve. Outra relata dor intensa e incapacitante.

A neurociência da dor também mostra que fatores emocionais e contextuais influenciam fortemente a experiência dolorosa. Ansiedade, privação de sono, estresse crônico e experiências prévias negativas aumentam a probabilidade de o cérebro interpretar sinais como ameaçadores.

Essa compreensão não retira a importância da biomecânica. Lesões estruturais continuam existindo. Mas amplia o olhar. Dor não é apenas reflexo de dano. É uma resposta protetiva.

Na dor aguda, a função é clara: proteger o tecido lesionado. Na dor persistente, muitas vezes o tecido já se recuperou, mas o sistema continua reagindo como se o risco estivesse presente. O corpo entra em ciclo de proteção exagerada. O movimento diminui e a força cai. Confiança se perde. A dor, paradoxalmente, aumenta.

Nesse ponto, insistir apenas em intervenções estruturais pode não resolver. Infiltrações podem aliviar temporariamente. Cirurgias podem corrigir detalhes anatômicos. Mas, se o sistema nervoso permanece sensibilizado, o sintoma pode persistir.

Essa é uma das razões pelas quais parte das dores lombares, tendinopatias e síndromes dolorosas crônicas não responde como esperado a intervenções isoladas. O problema não está apenas no tecido. Está na forma como o sistema interpreta estímulos.

Exposição gradual ao movimento é uma das ferramentas mais poderosas nesse processo. Quando o paciente entende que o movimento não é perigoso, que dor não significa necessariamente dano progressivo, o cérebro começa a recalibrar sua resposta. A educação em dor, baseada em evidência, tem mostrado impacto significativo na redução de sintomas e melhora funcional.

Explicar que dor é uma experiência complexa não invalida o sofrimento. Pelo contrário. Legitima-o. O paciente deixa de se sentir incompreendido quando exames não mostram lesões graves. Entende que o sintoma é real, mas não necessariamente sinal de destruição estrutural.

Isso exige habilidade comunicacional do médico. A frase “não é nada grave” pode soar como minimização. Já a explicação de que “seu sistema está mais sensível, e podemos trabalhar para modulá-lo” muda completamente o enquadramento.

O sono entra como fator decisivo nesse cenário. Privação crônica aumenta sensibilidade à dor. Estudos mostram que noites mal dormidas reduzem limiar doloroso no dia seguinte. O cérebro cansado interpreta mais facilmente estímulos como ameaçadores. Cuidar do sono não é detalhe periférico. É intervenção terapêutica.

O mesmo vale para atividade física. Exercício regular libera substâncias com efeito modulador central, reduz hiperexcitabilidade e melhora a percepção corporal. Movimento não apenas fortalece os músculos. Reeduca o sistema nervoso.

A ortopedia que incorpora neurociência não abandona a cirurgia. Mas passa a indicá-la com mais critério em quadros nos quais a dor não é predominantemente estrutural. Evita procedimentos desnecessários em contextos de sensibilização central. Integra reabilitação física e educação como pilares centrais do tratamento.

Em 2026, a fronteira entre ortopedia e neurologia se torna menos rígida. Entender vias nociceptivas, modulação descendente da dor e impacto do contexto psicossocial deixa de ser tema exclusivo de especialistas em dor. Torna-se parte da prática cotidiana.

No fim, reconhecer que o cérebro também é ortopedia é aceitar que o corpo funciona como sistema integrado. Tecidos importam. Nervos importam. Experiências importam. E talvez o futuro da ortopedia esteja menos em encontrar o que está rompido e mais em entender como o sistema está reagindo.

