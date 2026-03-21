A geração que quer resultado rápido demais

Vivemos na era da velocidade. Tudo precisa acontecer rápido. A resposta chega em segundos, a comida fica pronta em minutos, as compras são entregues no mesmo dia e qualquer informação está disponível na palma da mão. Essa mudança no ritmo da vida trouxe inúmeros benefícios, mas também criou um problema silencioso: passamos a acreditar que o corpo humano funciona no mesmo tempo da tecnologia.

Na medicina, essa expectativa aparece todos os dias no consultório. Pacientes querem resolver dores em poucas sessões, recuperar lesões em semanas, voltar ao esporte imediatamente após cirurgias e alcançar resultados físicos em tempo recorde. A ideia de que existe um caminho gradual, que exige adaptação, disciplina e paciência, parece cada vez mais difícil de aceitar.

O organismo humano, no entanto, não mudou na mesma velocidade que a sociedade. Ossos, músculos, tendões e articulações continuam obedecendo às mesmas leis biológicas de sempre. A adaptação ao esforço acontece de forma progressiva, a recuperação depende de processos naturais e o tempo necessário para cicatrização não pode ser acelerado indefinidamente.

Nos últimos anos, aumentou muito o número de pessoas que começaram a praticar atividade física. Isso é, sem dúvida, algo positivo. Academias estão cheias, provas de corrida reúnem milhares de participantes e modalidades como crossfit, funcional e triathlon se tornaram cada vez mais populares.

O problema não está na prática de exercício, mas na forma como muitas vezes ela é conduzida. É comum que alguém que passou anos sedentário queira recuperar em poucos meses o condicionamento que levou décadas para ser perdido. O corpo, porém, precisa de tempo para se adaptar.

Tendinites, fascites, dores no joelho, fraturas por estresse e lesões musculares são cada vez mais frequentes em pessoas que não são atletas profissionais, mas que treinam como se fossem. A motivação é alta, a disciplina muitas vezes também, mas falta algo fundamental: respeitar o tempo do organismo. Essa mesma lógica aparece na busca por resultados estéticos. A pressão por um corpo forte, definido e com baixo percentual de gordura nunca foi tão grande. Isso cria a sensação de que qualquer pessoa deveria conseguir o mesmo resultado em pouco tempo.

O que raramente aparece nessas imagens é o processo. Ganho de massa muscular, perda de gordura e melhora de desempenho físico são resultados que dependem de meses ou anos de consistência. Quando se tenta acelerar esse caminho, aumentam as chances de lesão, frustração e abandono da atividade.

A pressa também influencia a forma como as pessoas lidam com a dor. Muitos pacientes procuram atendimento esperando uma solução imediata, como se existisse um medicamento, uma infiltração ou uma cirurgia capaz de resolver qualquer problema rapidamente. Em alguns casos, esses recursos são realmente necessários. Em muitos outros, o tratamento envolve mudanças de hábito, fortalecimento muscular, reabilitação e tempo.

Outro ponto em que essa busca por velocidade se torna evidente é na recuperação após cirurgias. A tecnologia evoluiu muito nas últimas décadas. realizamos procedimentos minimamente invasivos, com cortes menores, menos dor pós-operatória e retorno mais rápido às atividades. No entanto, mesmo com toda essa evolução, o corpo ainda precisa de tempo para cicatrizar.

Ligamentos levam semanas para se integrar, ossos precisam se consolidar, tendões precisam se adaptar novamente ao esforço. Não existe técnica cirúrgica capaz de eliminar completamente o tempo biológico necessário para a recuperação. Quando o retorno às atividades acontece antes da hora, o risco de complicações aumenta.

Talvez uma das maiores dificuldades da medicina moderna seja justamente explicar que, apesar de toda a tecnologia disponível, ainda dependemos da biologia. E a biologia tem seu próprio ritmo. Isso não significa que devemos abandonar a busca por melhores resultados. O que precisamos compreender é que progresso não significa pressa.

Treinar de forma consistente é melhor do que treinar de forma intensa por pouco tempo. Reabilitar corretamente é mais eficaz do que tentar voltar antes da hora. Respeitar o processo costuma trazer resultados mais duradouros do que tentar acelerar etapas. Curiosamente, quando as pessoas entendem isso, os resultados costumam ser melhores. Quem aceita que o corpo precisa de adaptação tende a se lesionar menos, manter a atividade por mais tempo e alcançar níveis mais altos de desempenho ao longo dos anos.

Talvez o verdadeiro desafio da vida moderna não seja fazer tudo mais rápido, mas aprender a respeitar o tempo necessário para que as coisas aconteçam da forma certa. Na saúde, isso é ainda mais verdadeiro. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de chegar rápido a um resultado, mas de conseguir mantê-lo por toda a vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br ou siga @tiagobaumfeld

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.