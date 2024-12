A tendinite no ombro é uma das principais causas de dor nessa região, afetando pessoas de todas as idades, mas especialmente aquelas que realizam movimentos repetitivos ou praticam atividades físicas intensas. De acordo com o médico Paulo Hinniger, especialista em ortopedia, a tendinite ocorre devido à inflamação dos tendões que conectam os músculos aos ossos.

“O ombro é uma articulação altamente móvel e sujeita a estresses constantes. Quando sobrecarregada, essa região pode sofrer microlesões que, com o tempo, levam à inflamação e à dor”, explica.





A médica Danielle Meloni, especialista em ortopedia, acrescenta que a tendinite no ombro é frequentemente causada por padrões inadequados de movimento ou postura. “Muitas vezes, o problema começa com o uso excessivo de determinados músculos ou pela má postura, seja no trabalho, durante o exercício ou até mesmo ao realizar tarefas domésticas. Isso pode gerar um desequilíbrio muscular que sobrecarrega os tendões”, afirma.

Segundo os especialistas, a dor no ombro pode variar de um desconforto leve a uma dor intensa que limita os movimentos do braço. Além disso, é comum que pacientes com tendinite relatem dificuldade para levantar objetos, vestir-se ou até mesmo dormir devido ao incômodo. “A dor pode irradiar para o braço e piorar à noite, o que prejudica a qualidade do sono e impacta significativamente a rotina diária”, observa Hinniger.



O tratamento da tendinite no ombro deve ser personalizado e depende da gravidade do quadro. Para casos leves, repouso, aplicação de gelo e ajustes na rotina podem ser suficientes para aliviar os sintomas. “A fisioterapia é uma aliada indispensável no tratamento. Trabalhar a mobilidade, fortalecer os músculos ao redor do ombro e corrigir padrões de movimento são passos fundamentais para a recuperação”, destaca Meloni.



Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos anti-inflamatórios ou até mesmo intervenções específicas, como infiltrações. “Quando a inflamação não responde ao tratamento conservador, técnicas como a infiltração podem ser indicadas para aliviar a dor e reduzir o processo inflamatório”, explica Hinniger. Ele também enfatiza que, em situações crônicas ou quando há rupturas nos tendões, a cirurgia pode ser uma alternativa.



A prevenção é um ponto crucial, segundo Meloni. “Manter uma boa postura, evitar movimentos repetitivos sem pausas e fortalecer os músculos do ombro são estratégias eficazes para prevenir a tendinite. Além disso, é importante ouvir o corpo: dor não deve ser ignorada, pois pode ser o primeiro sinal de sobrecarga nos tendões”, alerta.

Por fim, os especialistas reforçam a importância de procurar ajuda médica ao primeiro sinal de dor persistente no ombro. “Quanto antes o problema for identificado, maiores as chances de evitar complicações e de garantir uma recuperação rápida e eficiente”, avalia Hinniger.