O pé diabético como tragédia evitável

Poucas complicações médicas são tão silenciosas e, ao mesmo tempo, tão devastadoras quanto o pé diabético. Ele raramente começa de forma dramática. Na maioria das vezes, surge com uma pequena ferida, uma bolha causada por um sapato apertado, uma unha machucada, uma calosidade negligenciada ou uma rachadura na pele. Algo aparentemente simples. O problema é que, em pacientes diabéticos, pequenas lesões podem evoluir de maneira rápida para infecções graves, internações prolongadas e, nos casos mais extremos, amputações.

O diabetes afeta o pé por caminhos diferentes. Um deles é a neuropatia, isto é, a perda progressiva da sensibilidade. O paciente deixa de perceber dor, pressão, calor ou pequenos traumas. Isso significa que ele pode caminhar durante dias com uma ferida aberta sem notar a gravidade do problema. O que, em uma pessoa sem diabetes, causaria dor e levaria à proteção imediata do pé, no paciente neuropático pode passar despercebido até se tornar uma lesão profunda.

Outro fator é a circulação. Muitos diabéticos apresentam doença arterial periférica, com redução do fluxo sanguíneo para os membros inferiores. Quando o sangue chega mal ao pé, a cicatrização fica comprometida. A pele perde capacidade de defesa, os tecidos recebem menos oxigênio e qualquer infecção encontra um terreno muito mais perigoso. A combinação entre perda de sensibilidade e má circulação é uma das razões pelas quais o pé diabético exige tanto cuidado.

Existe ainda um terceiro elemento: a alteração da mecânica do pé. Com o tempo, a neuropatia pode modificar a forma como o paciente pisa. Algumas regiões passam a receber carga excessiva, principalmente na planta do pé. Surgem calosidades, pontos de pressão e pequenas lesões repetitivas. O calo, muitas vezes visto como algo banal, pode esconder uma ferida embaixo. Por isso, no paciente diabético, calo não deve ser tratado como simples questão estética.

O mais triste é que boa parte dessas complicações poderia ser evitada. E isso precisa ser dito com clareza. Pé diabético não é apenas um problema cirúrgico, nem apenas uma consequência inevitável do diabetes. É, muitas vezes, o resultado de anos de controle inadequado, falta de orientação, ausência de exame regular dos pés e demora em procurar atendimento quando uma lesão aparece.

A prevenção começa com medidas simples. O paciente diabético deve examinar os pés todos os dias, inclusive a planta e os espaços entre os dedos. Deve-se observar feridas, bolhas, vermelhidão, inchaço, secreção, escurecimento da pele ou qualquer mudança no formato do pé. Para quem tem dificuldade visual ou limitação de mobilidade, um familiar pode ajudar. Esse cuidado diário leva poucos minutos, mas pode evitar uma amputação.

O calçado também tem papel fundamental. Sapatos apertados, duros ou com costuras internas agressivas podem causar feridas. O paciente com perda de sensibilidade não deve escolher o calçado apenas pelo conforto percebido, porque justamente essa percepção pode estar alterada. O ideal é usar sapatos adequados, com espaço para os dedos, boa proteção, solado estável e ausência de pontos de compressão. Andar descalço, mesmo dentro de casa, pode ser perigoso para quem tem neuropatia.

Outro erro comum é tentar resolver feridas em casa por muito tempo. Pomadas, curativos improvisados, receitas caseiras e automedicação atrasam o tratamento correto. No pé diabético, tempo é tecido. Quanto mais se demora para tratar uma infecção ou uma ferida profunda, maior o risco de complicações. Uma lesão pequena hoje pode se transformar em um problema grave em poucos dias.

A abordagem correta deve ser multidisciplinar. Endocrinologista, ortopedista, vascular, enfermeiros especializados, fisioterapeutas e profissionais de curativos precisam trabalhar de forma integrada. Controlar a glicemia é essencial, mas não basta. É preciso avaliar sensibilidade, circulação, deformidades, pontos de pressão, tipo de calçado e capacidade de cicatrização. O pé deve ser visto como parte central do cuidado do paciente diabético, não como detalhe.

Também é importante combater uma ideia perigosa: a de que a amputação surge “de repente”. Na maioria dos casos, ela é o ponto final de uma sequência de alertas que não foram reconhecidos ou tratados a tempo. Antes da amputação, houve uma ferida. Antes da ferida, talvez houvesse um calo. Antes do calo, uma alteração de carga. Antes disso, muitas vezes, já existia perda de sensibilidade. O problema não começa no centro cirúrgico. Começa muito antes, no cotidiano.

Por isso, falar de pé diabético é falar de prevenção, educação e acesso ao cuidado. É ensinar o paciente a olhar para os próprios pés. É orientar familiares. É treinar equipes de saúde para identificar risco antes da infecção. É valorizar o exame físico. É entender que uma ferida no pé de um diabético nunca deve ser banalizada.

O pé diabético é uma das faces mais duras do diabetes porque atinge algo profundamente ligado à independência: a capacidade de caminhar. Perder parte do pé ou da perna não significa apenas perder tecido. Significa perder autonomia, mobilidade, trabalho, convívio social e qualidade de vida. Por isso, cada ferida evitada importa.

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