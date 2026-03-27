Diabetes: 4 sinais que o corpo dá e você pode estar ignorando

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O diagnóstico de diabetes tipo 2 tem crescido de forma alarmante no Brasil. Segundo dados da pesquisa Vigitel 2025, divulgada pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2026, a prevalência da doença na população adulta saltou de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024.

Muitos casos, no entanto, poderiam ser prevenidos ou retardados com a identificação precoce de sinais que o corpo emite, mas que são frequentemente ignorados na correria do dia a dia.

Sintomas como cansaço constante ou sonolência excessiva após as refeições podem parecer normais, mas são indicativos de que o metabolismo do açúcar no seu corpo não vai bem. Entender esses alertas é o primeiro passo para buscar ajuda e reverter o quadro antes que ele evolua.

Fique atento: 4 sinais de pré-diabetes

O diabetes tipo 2 não surge da noite para o dia. Ele é precedido por um estágio conhecido como pré-diabetes, no qual os níveis de açúcar no sangue já estão mais altos que o normal, mas ainda não o suficiente para o diagnóstico da doença.

Nessa fase, o corpo está desenvolvendo resistência à insulina, o hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células. Conheça os principais sinais:

Cansaço persistente: quando as células não recebem glicose suficiente para gerar energia devido à resistência à insulina, o resultado é uma sensação de fadiga e falta de disposição que não melhora mesmo com o descanso. Fome exagerada e frequente: mesmo após uma refeição, as células continuam "famintas" por energia, enviando sinais ao cérebro de que é preciso comer mais. Isso gera um ciclo vicioso de fome, especialmente por carboidratos e doces. Sonolência após as refeições: um almoço rico em carboidratos pode levar o pâncreas a liberar uma quantidade muito grande de insulina para tentar controlar o açúcar no sangue. Esse pico de insulina pode causar uma queda brusca nos níveis de glicose logo em seguida, resultando em sonolência e moleza. Aumento da gordura abdominal: o acúmulo de gordura na região da barriga (gordura visceral) está diretamente ligado ao aumento da resistência à insulina. Se suas roupas estão ficando mais apertadas na cintura, pode ser um sinal de alerta metabólico.

A nutricionista Bela Clerot destaca que a atenção a esses sintomas é crucial. "A prevenção, baseada em dieta equilibrada e atividade física, é o pilar para evitar que a resistência à insulina evolua para um quadro de diabetes tipo 2. Pequenas mudanças no estilo de vida podem ter um impacto gigantesco na saúde a longo prazo", afirma.

Quando procurar um médico?

Se você se identifica com um ou mais desses sinais de forma recorrente, é fundamental procurar um médico. Exames de sangue simples, como a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, podem verificar seus níveis de açúcar e diagnosticar o pré-diabetes ou o diabetes. Lembre-se: o diagnóstico precoce é a melhor ferramenta para controlar a doença e evitar complicações futuras.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.