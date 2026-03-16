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MG: influencer é investigada por vender remédio para diabetes

A Polícia Civil realizou apreensões na casa da suspeita depois de alerta da Anvisa sobre venda irregular de medicamentos controlados pelas redes sociais

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Fernanda Santiago*
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Repórter
16/03/2026 19:47

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Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, em Contagem, foram apreendidos medicamentos e um celular
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, em Contagem, foram apreendidos medicamentos e um celular crédito: PCMG/Divulgação

Uma influenciadora digital está sendo investigada por vender sem autorização medicamentos de uso controlado indicados para diabetes tipo 2, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ocorreu na sexta-feira (13/3), quando agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da mulher. Foram recolhidos remédios de uso controlado e um celular, que segundo a polícia, deve ajudar a esclarecer a origem dos produtos e o funcionamento do esquema.

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A investigação teve início em janeiro deste ano depois de um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a polícia, a influenciadora estaria oferecendo e vendendo os medicamentos pelas redes sociais sem permissão legal e nem prescrição médica.

 

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Os produtos divulgados nas redes seriam indicados para o tratamento de diabetes tipo 2, mas eles também têm sido usados para emagrecimento, o que aumentou a procura e a circulação irregular.

“A venda desse tipo de produto é regulamentada por normas sanitárias e exige controle rigoroso, sendo proibida a comercialização por pessoas não habilitadas ou fora de estabelecimentos devidamente autorizados”, explicou Elyenni Célida da Silva, delegada responsável pelo caso.

As investigações continuam e a Polícia Civil espera identificar possíveis fornecedores e descobrir mais envolvidos no crime. Os nomes da influenciadora e dos medicamentos permanecem em sigilo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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