MG: influencer é investigada por vender remédio para diabetes

Uma influenciadora digital está sendo investigada por vender sem autorização medicamentos de uso controlado indicados para diabetes tipo 2, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ocorreu na sexta-feira (13/3), quando agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da mulher. Foram recolhidos remédios de uso controlado e um celular, que segundo a polícia, deve ajudar a esclarecer a origem dos produtos e o funcionamento do esquema.

A investigação teve início em janeiro deste ano depois de um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a polícia, a influenciadora estaria oferecendo e vendendo os medicamentos pelas redes sociais sem permissão legal e nem prescrição médica.

Os produtos divulgados nas redes seriam indicados para o tratamento de diabetes tipo 2, mas eles também têm sido usados para emagrecimento, o que aumentou a procura e a circulação irregular.

“A venda desse tipo de produto é regulamentada por normas sanitárias e exige controle rigoroso, sendo proibida a comercialização por pessoas não habilitadas ou fora de estabelecimentos devidamente autorizados”, explicou Elyenni Célida da Silva, delegada responsável pelo caso.

As investigações continuam e a Polícia Civil espera identificar possíveis fornecedores e descobrir mais envolvidos no crime. Os nomes da influenciadora e dos medicamentos permanecem em sigilo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima