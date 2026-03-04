Assine
FLAGRANTE

Mulher é presa em BH por vender remédios ilegais para emagrecer

Suspeita portava duas caixas com ampolas da substância, acompanhadas de seringas para aplicação

04/03/2026 22:53

Canetas para diabetes, frequentemente usadas para emagrecimento
Canetas para diabetes, frequentemente usadas para emagrecimento (imagem meramente ilustrativa) crédito: Redes Sociais / Reprodução
Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa terça-feira (3/3), por vender remédios para emagrecimento proibidos no Brasil. Com a suspeita, os policiais apreenderam duas caixas com ampolas do medicamento, acompanhadas de seringas utilizadas para aplicação da substância.

As investigações tiveram início após a equipe da 2ª Delegacia da PCMG, no Barreiro, receber informações referentes à venda clandestina do produto por meio de redes sociais. Durante monitoramento no local indicado, os policiais abordaram a suspeita e identificaram os produtos ilegais.

Em continuidade à ação, os policiais se dirigiram à na residência da mulher, onde localizaram mais 70 ampolas do medicamento, 120 embalagens rotuladas da substância e 30 seringas estéreis. No local também havia outros materiais utilizados para a montagem de kits destinados à comercialização irregular.

Todo o material ilegal foi apreendido encaminhado para análise pericial. De acordo com a PCMG, as investigações seguem em andamento, para apurar a origem dos medicamentos e identificar se há outros envolvidos no esquema de comercialização irregular.

