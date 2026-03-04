Mulher é presa em BH por vender remédios ilegais para emagrecer
Suspeita portava duas caixas com ampolas da substância, acompanhadas de seringas para aplicação
As investigações tiveram início após a equipe da 2ª Delegacia da PCMG, no Barreiro, receber informações referentes à venda clandestina do produto por meio de redes sociais. Durante monitoramento no local indicado, os policiais abordaram a suspeita e identificaram os produtos ilegais.
Em continuidade à ação, os policiais se dirigiram à na residência da mulher, onde localizaram mais 70 ampolas do medicamento, 120 embalagens rotuladas da substância e 30 seringas estéreis. No local também havia outros materiais utilizados para a montagem de kits destinados à comercialização irregular.
Todo o material ilegal foi apreendido encaminhado para análise pericial. De acordo com a PCMG, as investigações seguem em andamento, para apurar a origem dos medicamentos e identificar se há outros envolvidos no esquema de comercialização irregular.