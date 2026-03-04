Mulher é presa em BH por vender remédios ilegais para emagrecer

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa terça-feira (3/3), por vender remédios para emagrecimento proibidos no Brasil. Com a suspeita, os policiais apreenderam duas caixas com ampolas do medicamento, acompanhadas de seringas utilizadas para aplicação da substância.

Todo o material ilegal foi apreendido encaminhado para análise pericial. De acordo com a PCMG, as investigações seguem em andamento, para apurar a origem dos medicamentos e identificar se há outros envolvidos no esquema de comercialização irregular.