Operação contra venda ilegal de armas de fogo prende 4

Quatro pessoas foram presas na Operação Buldog, deflagrada nesta quarta-feira (4/3) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Montes Claros e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional de Montes Claros, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso do comércio ilegal de arma de fogo no Norte de Minas.

A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Conforme o MPMG, além das prisões, foram apreendidas três armas de fogo e dezenas de munições. Houve ainda a apreensão de quantia em dinheiro – no total de R$ 413.088 – e de joias, cujo valor não foi estimado.

Foi feita também a apreensão de aparelhos celulares e computadores, cujos dados serão analisados durante o decorrer das investigações.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em imóveis situados na área urbana e rural de Montes Claros, Capitão Enéas e Nova Porteirinha. A operação contou com a participação de dois promotores de Justiça e 66 policiais militares.

Conforme o Ministério Público Estadual, a ação foi deflagrada com o objetivo de desmontar um esquema criminoso da prática do comércio legal de armas de fogo, porte e posse de arma de fogo com remuneração de série raspada, suprimida ou adulterada – todos esses crimes previstos na Lei 10.826/2003. A iniciativa visa ainda o combater a posse e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, em regime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288 do Código Penal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia