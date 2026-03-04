Assine
overlay
Início Gerais
COMBATE AO CRIME

Operação contra venda ilegal de armas de fogo prende 4

Ação deflagrada pelo MPMG foi desencadeada no Norte de Minas. Além de armas e munições, foram apreendidos R$ 413 mil em dinheiro e joias

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
04/03/2026 18:07 - atualizado em 04/03/2026 18:24

compartilhe

SIGA
x
Operação Buldog combate o comércio ilegal de armas de fogo no Norte de Minas
Na Operação Buldog, foram apreendidas armas de fogo e dezenas de munições, além de R$ 413.088 em dinheiro crédito: MPMG/divulgação

Quatro pessoas foram presas na Operação Buldog, deflagrada nesta quarta-feira (4/3) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Montes Claros e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional de Montes Claros, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso do comércio ilegal de arma de fogo no Norte de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Conforme o MPMG, além das prisões, foram apreendidas três armas de fogo e dezenas de munições. Houve ainda a apreensão de quantia em dinheiro – no total de R$ 413.088 – e de joias, cujo valor não foi estimado.

Foi feita também a apreensão de aparelhos celulares e computadores, cujos dados serão analisados durante o decorrer das investigações.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em imóveis situados na área urbana e rural de Montes Claros, Capitão Enéas e Nova Porteirinha. A operação contou com a participação de dois promotores de Justiça e 66 policiais militares.

Conforme o Ministério Público Estadual, a ação foi deflagrada com o objetivo de desmontar um esquema criminoso da prática do comércio legal de armas de fogo, porte e posse de arma de fogo com remuneração de série raspada, suprimida ou adulterada – todos esses crimes previstos na Lei 10.826/2003. A iniciativa visa ainda o combater a posse e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, em regime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288 do Código Penal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

armas-de-fogo comercio-ilegal montes-claros mpmg norte-de-minas operacao policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay