MORTO POR DÍVIDA

Jovem é morto a tiros quando andava pela rua no Centro de Porteirinha

Homicídio teria sido motivado por dívida com o tráfico de drogas. Dois suspeitos foram identificados e continuam sendo procurados

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
04/03/2026 16:02 - atualizado em 04/03/2026 16:16

Viatura da PMMG
Polícia Militar segue à procura dos suspeitos de matar o jovem crédito: PMMG/Divulgação

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros, à queima-roupa, na madrugada desta quarta-feira (4/3), no Centro de Porteirinha, Norte de Minas. Dois suspeitos do crime já foram identificados pela Polícia Militar (PM) que continua as diligências na tentativa de prendê-los.

Conforme informações da PM, a suspeita é de que o homicídio teria sido motivado por um desentendimento relacionado com dívidas com o tráfico de drogas, uma vez que a vítima era usuária de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz caminhava em uma rua na região central de Porteirinha, quando dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta. O garupa desceu da moto, sacou uma arma de fogo e disparou cinco tiros contra a vítima, que foi atingida na cabeça, no queixo e nos braços. Em seguida, a dupla fugiu na motocicleta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Emergência (Samu) foi chamada. Os socorristas chegaram ao local e constaram a morte do rapaz.

Ainda conforme informações da PM, quando foi alvejado e morto, o jovem portava um papelote de cocaína, o que reforça a hipótese de que o assassinato foi motivado por dívidas com o tráfico.

A Polícia Militar recorreu às câmeras de segurança do local do crime para a identificação dos suspeitos. Eles continuam sendo procurados pelos militares, que fazem buscas na região.

