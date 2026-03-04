Justiça mantém condenação de trabalhador que negou ter assinado rescisão
Decisão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho apontou que perícia confirmou autenticidade das assinaturas
compartilheSIGA
Um trabalhador de Belo Horizonte (MG), que negou ter assinado documentos de rescisão contratual, teve mantida a condenação por litigância de má-fé pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG). Os magistrados concluíram que ele alterou a verdade dos fatos ao contestar a autenticidade das assinaturas, posteriormente confirmadas por perícia grafotécnica, e mantiveram multa de 1% sobre o valor da causa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O caso começou na 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O autor afirmou que é analfabeto e, por isso, não poderia ter assinado os documentos que comprovavam o pagamento das verbas rescisórias. Também sustentou que a sentença se baseou em perícia grafotécnica sem o devido rigor técnico.
Leia Mais
Ao julgar o recurso, o juiz convocado Marcelo Oliveira da Silva afastou os argumentos. Segundo ele, a perícia foi realizada por profissional habilitado e apontou “similaridades inequívocas” entre as assinaturas questionadas e os padrões de escrita atribuídos ao trabalhador.
O laudo identificou coincidências nos traçados, espaçamentos, alinhamento e aspectos involuntários da escrita, concluindo que as assinaturas partiram do próprio punho do autor.
O relator também destacou que o pedido para realização de nova perícia foi negado na primeira instância e não houve manifestação do trabalhador no momento adequado. Com isso, houve preclusão, ou seja, ele perdeu o direito de questionar o ponto posteriormente.
Outro fato observado foi a contradição do autor ao afirmar que não sabia assinar, mas ter firmado procuração em favor do advogado que apresentou o recurso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para o magistrado, ficou configurada a tentativa de alterar a verdade dos fatos. No voto, ressaltou que “punir o litigante de má-fé não é faculdade, mas dever do juiz. A condescendência apenas estimula ações semelhantes”. O processo foi arquivado definitivamente.