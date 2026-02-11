Justiça do Rio condena Ronnie Lessa e Élcio a indenizar viúva de Marielle

A Justiça do Rio condenou Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, assassinos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle.

A decisão fixa R$ 200 mil por danos morais, além de pensão correspondente a dois terços dos rendimentos da parlamentar, desde o crime, em março de 2018, até 2055, quando ela completaria 76 anos. Também foi determinado o reembolso de despesas médicas e psicológicas.

Em nota, Mônica Benício classificou a decisão como "vitória simbólica" e afirmou que a responsabilização dos mandantes é fundamental.

"Não há indenização que possa reparar eu ter perdido o amor da minha vida. Mais do que condenar indivíduos, a Justiça por Marielle e Anderson só existirá quando a paz for soberana e a vida de todas as brasileiras e brasileiros for plena. É por essa sociedade que Marielle dedicou sua vida. É em respeito a esse sonho, que hoje carrego comigo o seu legado", afirmou Mônica Benício.

O caso segue sob a responsabilidade da 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, em segredo de Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O julgamento dos réus apontados como os mandantes do assassinato foi marcado para o dia 24 deste mês pelo ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa serão julgados pelo crime. O major da Policia Militar Ronald Alves de Paula e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos, também são réus na ação. Todos estão presos preventivamente.