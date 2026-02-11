Assine
overlay
Início Política
DANOS MORAIS

Justiça do Rio condena Ronnie Lessa e Élcio a indenizar viúva de Marielle

Decisão prevê R$ 200 mil por danos morais e pensão até 2055

Publicidade
Carregando...
GF
Gabriel Ferreira
Giovanna de Souza
GF
Gabriel Ferreira
Repórter
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/02/2026 12:35

compartilhe

SIGA
x
Justiça do Rio condena Ronnie Lessa e Élcio a indenizar viúva de Marielle
Justiça do Rio condena Ronnie Lessa e Élcio a indenizar viúva de Marielle crédito: Tupi

A Justiça do Rio condenou Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, assassinos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão fixa R$ 200 mil por danos morais, além de pensão correspondente a dois terços dos rendimentos da parlamentar, desde o crime, em março de 2018, até 2055, quando ela completaria 76 anos. Também foi determinado o reembolso de despesas médicas e psicológicas.

Leia Mais

Em nota, Mônica Benício classificou a decisão como "vitória simbólica" e afirmou que a responsabilização dos mandantes é fundamental.

"Não há indenização que possa reparar eu ter perdido o amor da minha vida. Mais do que condenar indivíduos, a Justiça por Marielle e Anderson só existirá quando a paz for soberana e a vida de todas as brasileiras e brasileiros for plena. É por essa sociedade que Marielle dedicou sua vida. É em respeito a esse sonho, que hoje carrego comigo o seu legado", afirmou Mônica Benício.

O caso segue sob a responsabilidade da 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, em segredo de Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O julgamento dos réus apontados como os mandantes do assassinato foi marcado para o dia 24 deste mês pelo ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa serão julgados pelo crime. O major da Policia Militar Ronald Alves de Paula e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos, também são réus na ação. Todos estão presos preventivamente.

Tópicos relacionados:

justica marielle-franco rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay