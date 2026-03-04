Assine
IMUNIZAÇÃO

Dengue em MG: profissionais da saúde já podem ser vacinados

A dose é destinada àqueles que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), e que tenham até 59 anos

04/03/2026 14:53

Minas Gerais inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde
Minas Gerais inicia vacinação contra dengue para profissionais de saúde crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Os profissionais da saúde que realizam atendimentos na Atenção Primária à Saúde (APS) já podem tomar a vacina contra a dengue. A ampliação foi autorizada pelo Governo de Minas, e inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e profissionais administrativos. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu e distribuiu aos 853 municípios mineiros mais de 82 mil doses da vacina. 

O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e enviado pelo Ministério da Saúde, para ser aplicado nos profissionais com até 59 anos. A meta estipulada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é alcançar 90% de cobertura vacinal desse público. A dose é única e tetraviral, ou seja, protege contra os sorotipos 1, 2, 3 e 4 de dengue.

Para o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, a proteção desse público representa um avanço importante na prevenção contra a dengue no estado. "Agora é o momento para que os profissionais que trabalham no atendimento à população nos postos de saúde sejam vacinados contra a dengue, principalmente porque estamos no período sazonal". 

Ampliação

De acordo com o Ministério da Saúde, a próxima etapa de ampliação ocorrerá de forma gradativa, começando pelas pessoas de 59 anos e avançando até o público de 15 anos, conforme a disponibilidade e a entrega de doses.

A previsão é de que, no segundo semestre de 2026, as doses já estejam sendo distribuídas nos estados.  

Em Minas, o município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi escolhido para um estudo-piloto nacional que avalia o impacto da imunização de mais de 50% da população em curto intervalo de tempo. A vacinação no município teve início no dia 17 de janeiro para toda a população elegível, com idade entre 15 e 59 anos. 

A reportagem procurou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), para saber detalhes do andamento da cobertura, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

