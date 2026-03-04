Dengue em MG: profissionais da saúde já podem ser vacinados

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os profissionais da saúde que realizam atendimentos na Atenção Primária à Saúde (APS) já podem tomar a vacina contra a dengue. A ampliação foi autorizada pelo Governo de Minas, e inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários e profissionais administrativos.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu e distribuiu aos 853 municípios mineiros mais de 82 mil doses da vacina.

O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e enviado pelo Ministério da Saúde, para ser aplicado nos profissionais com até 59 anos. A meta estipulada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é alcançar 90% de cobertura vacinal desse público. A dose é única e tetraviral, ou seja, protege contra os sorotipos 1, 2, 3 e 4 de dengue.

Para o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, a proteção desse público representa um avanço importante na prevenção contra a dengue no estado. "Agora é o momento para que os profissionais que trabalham no atendimento à população nos postos de saúde sejam vacinados contra a dengue, principalmente porque estamos no período sazonal".

Ampliação

De acordo com o Ministério da Saúde, a próxima etapa de ampliação ocorrerá de forma gradativa, começando pelas pessoas de 59 anos e avançando até o público de 15 anos, conforme a disponibilidade e a entrega de doses.

A previsão é de que, no segundo semestre de 2026, as doses já estejam sendo distribuídas nos estados.

Em Minas, o município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi escolhido para um estudo-piloto nacional que avalia o impacto da imunização de mais de 50% da população em curto intervalo de tempo. A vacinação no município teve início no dia 17 de janeiro para toda a população elegível, com idade entre 15 e 59 anos.

