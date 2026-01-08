Nova Lima vai receber vacina contra a dengue em dose única ainda em janeiro

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será uma das três primeiras cidades brasileiras a receber a Butantan-DV, primeira vacina contra dengue em dose única no mundo e totalmente nacional. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização terá início no município no dia 17 de janeiro.

Neste primeiro momento, além de Nova Lima, a vacinação também ocorrerá em Botucatu, em São Paulo, e em Maranguape, no Ceará, para avaliar a vacinação em massa da população. Estudos apontam que a eficácia do imunizante é de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que estudos apontam alto nível de controle da infecção e do quadro epidêmico da dengue ao atingir entre 40% e 50% da população vacinada. “Vamos começar a vacinação nessas cidades para acompanhar o impacto que isso tem nessas cidades. Vamos acompanhar isso por um período de anos para avaliar aquilo que pode ser uma parte importante da estratégia do resultado da aceleração da vacinação no país”, disse Padilha.

As doses da Butantan-DV serão aplicadas primeiramente em profissionais da Atenção Primária, que atuam nas unidades Básica de Saúde (UBS) e em visitas domiciliares. Em seguida, a vacinação passará para a população com 59 anos e, com o tempo, haverá a diminuição da faixa etária eletiva até chegar aos 15 anos.

Os adolescentes entre 10 me 14 anos seguirão recebendo o imunizante Q-Denga. Segundo o Butantan, a vacinação para idosos acima de 60 anos ainda precisa passar por estudos clínicos, que tem previsão de iniciar ainda em janeiro.

O novo imunizante

A Butantan-DV foi desenvolvida ao longo de 15 anos pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa WuXi Vaccines utilizando a tecnologia de vírus vivo atenuado. Um estudo publicado pela The Lancet Regional Health - Americas este mês mostra que o imunizante ajuda a reduzir a carga viral em pessoas infectadas pelo patógeno além de não induzir o surgimento de variantes mais agressivas.

Aprovada em novembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Butantan deverá entregar mais 1 milhão de doses da vacina ao Ministério da Saúde até o final de janeiro. Ainda em 2026, o Ministério da Saúde garantiu a entrega de 9 milhões de doses desse imunizante e prevê outras 9 milhões para 2027. A pasta investe mais de R$10 bilhões por ano no Instituto Butantan, valor que passará para mais de R$15 bilhões com a compra da nova vacina contra a dengue.

Dengue no Brasil

De acordo com o Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, foram registrados 1,7 milhão de casos prováveis de dengue e 1776 óbitos pela doença em todo o Brasil, sendo mais de 168 mil casos e 149 mortes em Minas Gerais. Ainda segundo a pasta, o Brasil registrou uma redução de 75% nos casos de dengue e 80% dos óbitos em relação a 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministério orienta que cada cidadão adote as seguintes medidas preventivas: