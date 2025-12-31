Assine
SAÚDE

Nova lei garante vacinação domiciliar a pessoas com TEA em Belo Horizonte

A legislação visa garantir o direito à imunização, respeitando as necessidades específicas desse grupo

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
31/12/2025 10:23 - atualizado em 31/12/2025 10:24

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista podem solicitar vacinação domiciliar em Belo Horizonte
Pessoas com transtorno do espectro autista podem solicitar vacinação domiciliar em Belo Horizonte crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (31/12), pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) de Belo Horizonte poderão receber a vacinação domiciliar. A nova legislação tem como objetivo garantir a imunização desse grupo, respeitando suas necessidades específicas.

A Lei nº11.943, que garante o direito, foi assinada pelo prefeito Álvaro Damião e publicada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (30). Segundo o texto, este público passa a ter atendimento prioritário e individualizado, com a possibilidade de agendamento prévio e domiciliar. 

Fica garantido que o município ofereça conforto e segurança às pessoas com TEA no momento da vacinação, a fim de minimizar o estresse, assim como facilitar o acesso aos serviços. Um campo específico de atendimento a pessoas com TEA será acrescentado no formulário de solicitação de atendimento domiciliar. A lei ainda determina que outras medidas de acessibilidade podem ser aplicadas em conjunto a depender das especificidades de cada caso. 

O documento ainda estabelece que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá capacitar equipes de saúde para respeitar as necessidades sensoriais e comportamentais desse público.

Além disso, serão feitas campanhas de conscientização sobre o novo direito, seguindo os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e as normas da rede SUS-BH.

