Nova lei garante vacinação domiciliar a pessoas com TEA em Belo Horizonte

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A partir desta quarta-feira (31/12), pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) de Belo Horizonte poderão receber a vacinação domiciliar. A nova legislação tem como objetivo garantir a imunização desse grupo, respeitando suas necessidades específicas.

A Lei nº11.943, que garante o direito, foi assinada pelo prefeito Álvaro Damião e publicada no Diário Oficial do Município nessa terça-feira (30). Segundo o texto, este público passa a ter atendimento prioritário e individualizado, com a possibilidade de agendamento prévio e domiciliar.

Fica garantido que o município ofereça conforto e segurança às pessoas com TEA no momento da vacinação, a fim de minimizar o estresse, assim como facilitar o acesso aos serviços. Um campo específico de atendimento a pessoas com TEA será acrescentado no formulário de solicitação de atendimento domiciliar. A lei ainda determina que outras medidas de acessibilidade podem ser aplicadas em conjunto a depender das especificidades de cada caso.

O documento ainda estabelece que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá capacitar equipes de saúde para respeitar as necessidades sensoriais e comportamentais desse público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, serão feitas campanhas de conscientização sobre o novo direito, seguindo os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e as normas da rede SUS-BH.