Assine
overlay
Início Gerais
VACINAÇÃO

PBH reforça campanha de vacinação contra vírus respiratório para gestantes

Os imunizantes chegaram às unidades de atendimento há duas semanas e já foram aplicados em mais de 2,6 mil gestantes na capital mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/12/2025 18:20

compartilhe

SIGA
x
Como a vacina na gestante protege o bebê da bronquiolite? Entenda
Vacinação contra o vírus sincicial é importante para as gestantes crédito: Estado de Minas

A Prefeitura de Belo Horizonte reforça o chamado para vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório. Grávidas a partir da 28ª semana de gestação devem procurar um dos 153 centros de saúde da capital mineira. As vacinas chegaram às unidades de saúde há duas semanas e já imunizaram mais de 2,6 mil gestantes. Os locais e horários de funcionamento podem ser consultados online. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vacina é aplicada em dose única e é recomendado que o imunizante seja aplicado a cada gestação. O calendário vacinal do SUS disponibiliza outras doses fundamentais para grávidas: gripe, Covid-19 e dTpa – que protege contra difteria, tétano e coqueluche. 

Leia Mais

De acordo com a  subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Thaysa Drummond, os imunizantes contribuem para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. 

“A vacina contra o VSR é uma ferramenta fundamental para proteger nossos bebês contra a bronquiolite, doença que pode ser grave, especialmente nos primeiros meses de vida. Cuidar da saúde da gestante é também cuidar do bebê. As grávidas devem procurar um dos pontos de vacinação e garantir essa proteção tão importante”, afirma Thaysa. 

Documentação

Para receber a dose, é necessário que a grávida apresente algum documento que comprove a idade gestacional, como cartão da gestante, de pré-natal ou exames comprobatórios. Também serão aceitos relatórios médicos ou de outro profissional de saúde de nível superior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 Além disso, é necessário que a gestante leve um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, se possível.

Tópicos relacionados:

campanha gestante vacina vacinacao virus virus-sincicial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay