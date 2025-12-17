PBH reforça campanha de vacinação contra vírus respiratório para gestantes

A Prefeitura de Belo Horizonte reforça o chamado para vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório. Grávidas a partir da 28ª semana de gestação devem procurar um dos 153 centros de saúde da capital mineira. As vacinas chegaram às unidades de saúde há duas semanas e já imunizaram mais de 2,6 mil gestantes. Os locais e horários de funcionamento podem ser consultados online.

A vacina é aplicada em dose única e é recomendado que o imunizante seja aplicado a cada gestação. O calendário vacinal do SUS disponibiliza outras doses fundamentais para grávidas: gripe, Covid-19 e dTpa – que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

De acordo com a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Thaysa Drummond, os imunizantes contribuem para a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

“A vacina contra o VSR é uma ferramenta fundamental para proteger nossos bebês contra a bronquiolite, doença que pode ser grave, especialmente nos primeiros meses de vida. Cuidar da saúde da gestante é também cuidar do bebê. As grávidas devem procurar um dos pontos de vacinação e garantir essa proteção tão importante”, afirma Thaysa.

Documentação

Para receber a dose, é necessário que a grávida apresente algum documento que comprove a idade gestacional, como cartão da gestante, de pré-natal ou exames comprobatórios. Também serão aceitos relatórios médicos ou de outro profissional de saúde de nível superior.

Além disso, é necessário que a gestante leve um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, se possível.