SAÚDE

Sabará recebe novo lote de vacina contra vírus respiratório para gestantes

Dose ajuda a proteger os bebês contra bronquiolite e pneumonia nos primeiros meses de vida

RE
Redação
RE
Redação
Repórter
10/12/2025 16:08

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Reprodução

A Prefeitura de Sabará anunciou a chegada de um novo lote da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), importante para a prevenção de bronquiolite e pneumonia nos primeiros meses de vida dos bebês. A imunização é destinada exclusivamente às gestantes a partir de 28 semanas.

A vacina estimula a produção de anticorpos que atravessam a placenta, garantindo proteção ao recém-nascido logo após o nascimento. As doses já estão disponíveis em todas as salas de vacinação do município.

Conforme o Executivo, para se vacinar, a gestante deve procurar uma unidade de saúde de preferência, com um documento de identificação, o cartão da gestante e o cartão de vacina. 

