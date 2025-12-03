Vacinação de gestantes contra bronquiolite começa nesta sexta-feira

A vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite em recém-nascidos, começa nesta sexta-feira (5/12) em Belo Horizonte. O imunizante será disponibilizado gratuitamente para grávidas a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o imunizante estará disponível nos 153 centros de saúde da capital mineira, além do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e de cinco postos extras. Os endereços e os horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser verificados online.

A vacina é aplicada em dose única, com recomendação de nova imunização a cada gravidez. O calendário vacinal do SUS também oferece outros imunizantes para gestantes, como os contra a gripe, a Covid-19 e a vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

Os imunizantes foram adquiridos pelo Ministério da Saúde, que também definiu o público a ser vacinado. Nesta quinta-feira (4/12), Minas Gerais receberá o primeiro lote, composto por 62.165 doses. Já a distribuição para os municípios é feita pela Secretaria de Estado de Saúde, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde realiza a aplicação das doses.

De acordo com a PBH, das 3.417 internações causadas por bronquite em 2025 nos hospitais da rede SUS-BH, 2.438 foram de crianças menores de 1 ano, o que corresponde a 71,3%. Em todo o Brasil, entre 1º de janeiro e 22 de novembro de 2025, foram registrados 43,2 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pelo VSR.

“A vacinação das grávidas garante proteção ao bebê durante a gestação e até os primeiros seis meses de vida. Nossa expectativa é reduzir de forma considerável o número de internações por questões respiratórias entre as crianças”, destaca a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Documentação para vacinação

Para receber a dose, é indispensável que a grávida apresente algum documento que comprove a idade gestacional, como o cartão da gestante, o cartão de pré-natal ou exames comprobatórios. Também serão aceitos relatórios médicos ou de outro profissional de saúde de nível superior. Além disso, é necessário que a gestante leve um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, se possível.

Como funciona a vacina?

A vacina contra o VSR é do tipo recombinante, desenvolvida a partir de uma proteína do próprio vírus. Ao ser administrada na gestante, estimula a produção de anticorpos que atravessam a placenta e protegem o recém-nascido nos primeiros meses de vida.

Segundo a SES, estudos clínicos mostram redução de até 81,8% dos casos graves de doença respiratória causada pelo VSR nos primeiros 90 dias após o nascimento e de 69,4% até os 180 dias.

A aplicação é intramuscular, em dose de 0,5 ml, e o imunizante deve ser armazenado entre 2?°C e 8?°C. As reações mais comuns são leves e de curta duração, como dor local, dor de cabeça e dor muscular. A vacina pode ser administrada no mesmo dia que outros imunizantes recomendados no pré-natal, como influenza, Covid-19 e dTpa.

