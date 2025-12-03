Mais de 60 mil doses de vacina contra vírus respiratório chegam em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais recebe, nesta quarta-feira (3/12), 62.165 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa bronquiolite e pneumonia. Este será o primeiro lote gratuito do imunizante, que será oferecido para gestantes a partir da 28° semana. A vacinação nesse momento é importante, pois o feto já fica imunizado até os seis meses de vida, diminuindo internações e possíveis sequelas desenvolvidas pelas doenças.

O anúncio foi feito pelo governo estadual na Rede Frio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), em Belo Horizonte. De acordo com a pasta, todos os 853 municípios receberão as vacinas, de dose única, que não têm restrição de idade e devem abranger as 230 mil mulheres mineiras grávidas.

A SES/MG informou que não tem o número de casos e de notificações, pois, segundo a pasta, a bronquiolite não é uma doença de notificação compulsória. O monitoramento é realizado pela pasta nos cenários assistenciais da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Hospitalar.

O envio será feito pelas 28 Unidades Regionais de Saúde, seguindo critérios técnicos que consideram o número de nascidos vivos por local de residência da mãe. A orientação é que a vacinação seja iniciada assim que o imunizante chegar às salas de vacina, integrada às consultas de pré-natal. A Secretaria Municipal de Saúde de BH informou que aguarda as orientações da pasta estadual para a retirada das doses e, posteriormente, fará o anúncio do início da imunização.

O VSR é a principal causa de infecções do trato respiratório inferior em crianças menores de 2 anos. Ele responde por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por aproximadamente 40% das pneumonias nessa faixa etária. Bebês com menos de seis meses são os mais vulneráveis e têm maior risco de desenvolver formas graves da doença.

Como funciona a vacina?

A vacina contra o VSR é do tipo recombinante, desenvolvida a partir de uma proteína do próprio vírus. Ao ser administrada na gestante, estimula a produção de anticorpos que atravessam a placenta e protegem o recém-nascido nos primeiros meses de vida.

Segundo a SES, estudos clínicos mostram redução de até 81,8% dos casos graves de doença respiratória causada pelo VSR nos primeiros 90 dias após o nascimento, e de 69,4% até os 180 dias.

A aplicação é intramuscular, em dose de 0,5 ml, e o imunizante deve ser armazenado entre 2°C e 8°C. As reações mais comuns são leves e de curta duração, como dor local, dor de cabeça e dor muscular. A vacina pode ser administrada no mesmo dia que outros imunizantes recomendados no pré natal, como influenza, covid-19 e dTpa.

A incorporação do imunizante ao Calendário Nacional da Gestante fortalece as ações de cuidado materno-infantil e contribui para reduzir internações, complicações e a pressão sobre os serviços de saúde, especialmente nos períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

