BH: Vacina contra a dengue será aplicada em crianças de 10 a 14 anos

A partir da próxima segunda-feira (24/10), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciará a aplicação da primeira dose da vacina contra a dengue em crianças com idades entre 10 e 14 anos. Durante a ação, que segue determinação do Ministério da Saúde, o imunizante será disponibilizado nos 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante da capital mineira.

O esquema vacinal, com o imunizante Qdenga, é composto por duas doses, que devem ser aplicadas com intervalo de três meses. Assim, o público de 6 a 9 anos que já recebeu a primeira dose poderá receber a segunda e completar o plano.

Pessoas com diagnóstico recente de dengue devem aguardar seis meses a partir do início dos sintomas para iniciar a vacinação. Caso a pessoa apresente sintomas da doença após a aplicação da primeira dose, não há alteração no intervalo, desde que a segunda dose não seja administrada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

Para que a criança receba a dose da Qdenga, é obrigatória a presença dos pais, mães ou responsáveis legais. Também é necessária a apresentação do documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e o cartão de vacinação."A segunda dose está garantida para quem tem entre 6 e 9 anos. É muito importante que os pais ou responsáveis levem essas crianças que estão em atraso para atualizar a caderneta. Não deixe essa oportunidade passar. A dengue é uma doença séria que, em casos mais graves, pode levar à morte", reforça a subsecretária de Promoção e Vigilância em Saúde, Thaysa Drummond.

