BH: Vacina contra a dengue será aplicada em crianças de 10 a 14 anos
Primeira dose do imunizante Qdenga será disponibilizada a partir da próxima segunda-feira (24/10)
compartilheSIGA
A partir da próxima segunda-feira (24/10), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciará a aplicação da primeira dose da vacina contra a dengue em crianças com idades entre 10 e 14 anos. Durante a ação, que segue determinação do Ministério da Saúde, o imunizante será disponibilizado nos 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante da capital mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Após alta de casos de COVID, cidade mineira emite decreto com medidas
- Norte de Minas tem aumento de casos de doença de Chagas
O esquema vacinal, com o imunizante Qdenga, é composto por duas doses, que devem ser aplicadas com intervalo de três meses. Assim, o público de 6 a 9 anos que já recebeu a primeira dose poderá receber a segunda e completar o plano.
Pessoas com diagnóstico recente de dengue devem aguardar seis meses a partir do início dos sintomas para iniciar a vacinação. Caso a pessoa apresente sintomas da doença após a aplicação da primeira dose, não há alteração no intervalo, desde que a segunda dose não seja administrada em um período inferior a 30 dias do início da doença.
Leia Mais
Para que a criança receba a dose da Qdenga, é obrigatória a presença dos pais, mães ou responsáveis legais. Também é necessária a apresentação do documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e o cartão de vacinação.
"A segunda dose está garantida para quem tem entre 6 e 9 anos. É muito importante que os pais ou responsáveis levem essas crianças que estão em atraso para atualizar a caderneta. Não deixe essa oportunidade passar. A dengue é uma doença séria que, em casos mais graves, pode levar à morte", reforça a subsecretária de Promoção e Vigilância em Saúde, Thaysa Drummond.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia